El Jutjat d'Instrucció 24 de Barcelona ha arxivat la causa contra nou investigats per irrompre en les vies de l'AVE a l'estació de Sants i interrompre el trànsit de la línia d'alta velocitat entre les 16.45 i les 22.30 hores a la vaga general del 8 de novembre de 2017.





En un acte, la magistrada indica que la policia científica només va poder localitzar set dels investigats i acorda el sobreseïment total provisional del cas, iniciat per suposats delictes de desordres i coaccions.





Sobre el primer dels delictes, argumenta que "cap dels investigats va causar danys en les vies mitjançant la col·locació d'obstacles imprevisibles, ni vessant substàncies inflamables o lliscants" i que no consta que l'ocupació de les vies causés un greu risc per a la circulació perquè l'AVE no es trobava circulant ni en marxa.





"L'ocupació va ser pacífica i assossegada, sense incidents", afegeix la jutge, que també descarta un presumpte delicte de coaccions en considerar que la presència dels investigats en les vies va ser puntual i sense violència.





CDR: LA DECISIÓ ÉS "OPORTUNA"





En un comunicat dels CDR, Alerta Solidària i del grup de suport als encausats, han celebrat l'arxiu del procediment, que no és ferma, i han destacat que evidencia que malgrat, a la "repressió" de l'Estat i del Govern, no defalliran i continuaran defensant els drets del poble treballador català, en les seves paraules.





"La decisió no pot ser més oportuna. En uns dies que escoltarem com, davant del Tribunal Suprem, s'intenta imposar per part del poder judicial, policial i mitjans de comunicació un relat sobre una suposada violència, sobre tumults i rebel·lions", han valorat.





Han destacat que aquest 8 de novembre van fer "bullir els carrers de dignitat i fermesa, de determinació i coherència, defensant els drets", i determinats a defensar el que van guanyar a les urnes l'1-O, han afegit.





Així mateix, han ressaltat que l'acte d'arxiu estableix de "manera clara" que els fets denunciats pels Mossos d'Esquadra no constitueixen cap delicte.





INVESTIGACIÓ





Instrucció 24 va arxivar una primera vegada les diligències, però posteriorment va estimar el recurs interposat per la Fiscalia contra el seu acte de sobreseïment provisional i va acordar la reobertura de les diligències, que van entrar al jutjat per atestat dels Mossos d'Esquadra.





El jutjat va citar als nou investigats per possibles delictes de desordres públics i coaccions, que van ser les que van ser identificades per la policia catalana en sortir de les andanes, per prendre'ls declaració, encara que cinc d'ells es van negar a acudir a declarar, de manera que la magistrada va dictar una ordre de recerca i captura perquè compareguessin.





En un acte quan va decidir investigar la causa, el jutjat va constatar que aquest 8 de novembre, coincidint amb la vaga general, entre 500 i 1.000 persones van ocupar les vies fèrries 1 i 7 de l'estació de Sants, "impedint totalment el trànsit ferroviari en aquestes vies, amb alteració en les línies d'alta velocitat", el que va afectar a multitud d'usuaris.