El jutge veu "tràfic d'influència i altres activitats corruptes" en el cas Pujol

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, instructor del cas Pujol, considera que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i diversos membres de la seva família van dur a terme delictes de "tràfic d'influència i altres activitats corruptes".









El magistrat veu un "patró de comportament sistemàtic" i una "metodologia substancialment uniforme" a l'hora de cometre aquests delictes, segons assenyala en la resolució judicial del 17 de gener.





Segons De la Mata, el clan encapçalat per l'expresident Jordi Pujol Soley i la seva esposa, Marta Ferrusola, va comptar amb la participació d'altres persones com l'empresari Luis Delso Heras, que generaven "per als primers tota mena de pagaments i comissions il·lícites" .





"Però el patró d'actuació era sempre el mateix", afirma el jutge en relació al patriarca Jordi Pujol, que era qui controlava el capital abans de ser repartit, amagat i blanquejat.





Els diners va anar a parar a països com Panamà, Mèxic, Andorra o Argentina, "després d'una frondosa estructura societària".





Per amagar aquestes quantitats, la família Pujol comptava amb l'ajuda de "falsedats documentals que els donaven cobertura", com "aparents contractes de servei de tota índole, factures i transferències per suposats assessorament, assumpció i venda de participacions socials, etc ...".