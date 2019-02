PSOE, PP i Cs demanen vetar la conferència de Puigdemont a l'Eurocambra

Els caps de grup del PSOE, PP i Cs al Parlament europeu han instat aquest dijous el president de la institució, el conservador italià Antonio Tajani, a vetar una conferència de dilluns que en la qual es preveu la participació de l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont per parlar sobre el judici de l'Procés.





"Creiem que el Parlament europeu, que representa un dels pilars sobre els quals s'assenta la UE, com és l'Estat de dret i el consegüent respecte a la legalitat, no ha d'acollir a algú de la seva reiterada desobediència a ordres i advertències del Tribunal constitucional", indiquen en una carta Tajani Iratxe García (PSOE), Esteban González Pons (PP) i Javier Nart (Cs).





Els eurodiputats critiquen que Puigdemont es presenti com a president "legítim" de Catalunya, "usurpant així la denominació d'un càrrec del que va ser legalment destituït" pel Govern espanyol l'octubre del 2017.





També indiquen que es tracta del "principal artífex" d'un pla per subvertir l'ordre constitucional a Espanya per provocar la secessió 'de facto' de Catalunya i el fan responsable de l'aprovació de lleis que derogaven la Constitució espanyola i suprimien les garanties dels drets fonamentals de tots els catalans.





La carta signada per García, González Pons i Nart es refereix també al judici que va començar dimarts contra 12 líders independentistes per assegurar que es desenvoluparà amb la "màxima transparència possible" i que serà la Justícia qui determini la responsabilitat de cadascú.





"El senyor Puigdemont no ha estat perseguit per les seves idees. L'actual president regional defensa plantejaments idèntics. No obstant això, i a diferència del seu antecessor, s'ha mantingut dins de la legalitat", conclouen.





L'acte està programat per al dilluns 18 de febrer a les 18.30 hores en una de les sales de la seu del Parlament europeu a Brussel·les i porta com a títol 'Catalunya i el judici sobre el referèndum: Un repte per a la Unió Europea'.





Es tracta d'una conferència en la qual s'anuncia com a únics ponents a Puigdemont i l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, encara que tots dos apareixen en el cartell de l'esdeveniment amb el càrrec 'president de Catalunya'.