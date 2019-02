El Madrid s'imposa davant l'Ajax

El Reial Madrid ha derrotat l'Ajax d'Amsterdam en el partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions (1-2) malgrat perdre el vigor de partits recents gràcies als gols de Karim Benzema i Marco Asensio, que donen molta vida a l'actual campió d'Europa, el qual s'ha vist totalment sobrepassat pels holandesos en la primera part.





L'equip de Solari ha arribat a la casa de Cruyff amb l'orgull pujat després de l'empat al Camp Nou i el triomf en el derbi. Dos bons avals per no patir davant un Ajax ple de joves futbolistes, però el Madrid ha subestimat el seu rival i ha passat una hora patint. La primera meitat ha estat dominada pels locals.





Els de Ten Hag han tingut el 0-1 en un llançament de Mazraoui, que també ha malgastat una oportunitat encara més clara davant de Courtois en la mitja hora del partit. Mentre, el conjunt espanyol només ha pogut produir una acció de Vinicius. El brasiler ha tornat a ser el millor de l'equip.









L'equip holandès ha tornat a intimidar al Reial Madrid amb un tret de Tadic que ha colpejat en el pal i poc després ha arribat la polèmica jugada que ha marcat el final de l'acte inicial. El gol anullat a l'Ajax per fora de joc del mateix protagonista, la posició del qual hauria obstaculitzat el porter belga del Reial Madrid. La incredulitat de l'Amsterdam Arena s'ha transformat en una sonora xiulada fins al descans.





El VAR ha anul·lat el gol dels neerlandesos, el primer en la història de la Champions amb aquesta tecnologia. La correcció ha estat un alleujament pels de Solari, que han agafat aire i han pogut crear alguna jugada davant el desànim -menys de l'esperat- del conjunt centreeuropeu. Benzema, amb una fuetada, ha despertat els seus.





El francès ha obert el marcador malgrat totes les suors que havia passat el Reial Madrid fins llavors. La jugada s'ha originat a les botes de Vinicius. El '9' ha xutat a l'esquadra i ha canviat el guió. Ha posat de cap per avall qualsevol pla de l'Ajax, que ha apretat en els minuts finals per no ha aconseguit el seu objectiu.





Dolberg, ha tingut una oportunitat i en la jugada posterior Ziyech ha portat la bogeria a les graderies de l'estadi que ha vist el Madrid aixecar la seva setena Copa d'Europa. L'1-1 ha reconfigurat les intencions dels espanyols, capaços del millor en un dimecres per oblidar. Més coses dolentes que bones davant d'un equip que no hauria d'haver posat en molts problemes el vigent campió.





ASENSIO RESOL AL FINAL





Quan quedaven dos minuts per al final, Marco Asensio ha posat l'1-2 amb una passada de Carvajal. Un arc meravellós que s'ha passejat per l'àrea i que el jugador balear ha enviat al fons de la xarxa. El gol ha fet enfadar l'Ajax, que s'ha bolcat sobre la meta de Courtois en el temps de descompte.





Un altre cop Dolberg i abans De Jong -fitxat pel Barça per a l'any que ve- han pogut marcat per a l'Ajax, però tampoc ho han aconseguit. El Reial Madrid ha sobreviscut a la casa de Cruyff i, fins i tot, una mica més que això. Els de Solari jugaran al Bernabéu el 5 de març amb un matalàs més que interessant, una renda que hauran de fer valer davant el seu públic si volen seguir forjant el camí a la catorzena.