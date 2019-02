Víctimes d'abusos lliuren 520.000 signatures al Congrés perquè actuï contra l'Església

Víctimes d'abusos sexuals, liderades pel primer denunciant del cas Montserrat, Miquel Àngel Hurtado, han lliurat aquest dijous al Congrés 520.000 signatures recollides a través de 'Change.org', amb què reclamen als grups parlamentaris que posin "línies vermelles "a l'Església a Espanya.









En declaracions als mitjans, Hurtado ha criticat l'actitud dels polítics del país als que "els entra per una orella i els surt per l'altre" les peticions que està fent des de les associacions.





El portaveu d'aquesta iniciativa ha explicat que, "mentre a països com Xile la fiscalia està fent escorcolls en els bisbats, requisant arxius i exigint els informes interns sobre expedients disciplinaris canònics", la ministra de Justícia, Dolores Delgado, "li demana permís a l'Església per saber quants casos hi ha".





"Se'ls està donant un tracte de favor", ha denunciat, per apuntar que als polítics espanyols "els falta valentia" i estan manat a la societat el missatge que "l'Església està per sobre de la llei".





Segons la seva opinió, si no poses "línies vermelles molt clares", la institució religiosa "fa el que vol".





Preguntat per la relació dels actuals mandataris de l'Església a Espanya i les víctimes d'abusos, Hurtado ha indicat que no han tingut cap trobada.





"Ells diuen que s'han reunit amb víctimes, però nosaltres, que som els que hem denunciat davant els mitjans i la justícia no hem tingut contacte amb ells", ha aclarit, abans d'indicar que si els diguessin els rebrien "encantats".





El portaveu de les víctimes, que ha estat acompanyat per l'antic membre de la comissió antipederastia vaticana creada pel Papa Francesc, Peter Saunders, ha recordat a l'Església que hi ha directrius de la comissió d'infància de les Nacions Unides amb mesures concretes que poden prendre per ajudar les víctimes d'abusos sexuals, com denunciar tots els casos a la fiscalia o a les autoritats civils, així com cessar bisbes encobridors.





Hurtado també reclama que la institució reconegui la seva responsabilitat o li doni una indemnització econòmica a les víctimes perquè puguin acudir a teràpia i refer la seva vida. "Falta voluntat per part del Govern i de l'Església per actuar, mentre les víctimes segueixen si poder accedir a la justícia i els nens espanyols segueixen en perill", ha conclòs.