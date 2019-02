Un de cada tres metges se sent esgotat i / o deprimit, segons una enquesta realitzada per Medscape entre prop de 20.000 doctors de sis països (França, Alemanya, Portugal, Espanya, Estats Units i Regne Unit).





Els metges espanyols i portuguesos pateixen aquestes malalties en un major grau que els procedents d'altres països (47% i 43%, respectivament), mentre que els de Regne Unit, Estats Units i França van reportar nivells de 32, 40 i 42 per cent, respectivament. Els doctors alemanys serien els que menys les pateixen (21%). I pel que fa a la depressió, un de cada quatre metges a Alemanya va admetre patir aquesta malaltia.





Així mateix, el 25 per cent dels metges al Regne Unit considerava que l'impacte d'aquesta malaltia era tan severa que contemplaven l'abandonament de l'exercici de la medicina. Per contra, la comunitat mèdica espanyola mostrava una menor incidència, ja que només un 9 per cent estava considerant renunciar a la professió.





La majoria dels doctors ha assenyalat que el "descontentament professional" és el factor clau de l'esgotament i la depressió, ja que la gran part va manifestar que estaven "molt satisfets" amb la seva vida personal, en valors que van des del 50 per cent a Portugal fins al 65 per cent d'ells a Espanya.





A Espanya, el factor més comú que porta a aquest desgast és la "insuficient compensació econòmica". Fins al 56 per cent dels metges van expressar que l'àmbit salarial era "un factor d'estrès" que contribuïa a la seva malaltia.





Els temes més comuns que provoquen el desgast professional entre els professionals mèdics europeus i nord-americans són les tasques burocràtiques, amb xifres que van des del 47 per cent en Regne Unit i Espanya, fins al 56 per cent als Estats Units i Portugal. L'excés d'hores a la feina (26% a Espanya) o la manca de consideració dels organismes públics i altres empleats cap a l'àmbit sanitari són altres dels problemes.





En general, el 58 per cent dels doctors van assegurar que no havien buscat ajuda per a la depressió o l'esgotament, ja que els símptomes "no eren prou greus" (46%), que estaven molt ocupats per abordar-los (33%) o pensaven que podrien manejar la situació sense ajuda professional (38%).





A més, la gran part de la comunitat mèdica va manifestar que no hi ha programes contra l'estrès o el cansament en el seu lloc de treball, en rangs que van des del 46 per cent dels metges al Regne Unit fins al 84 per cent a Espanya.