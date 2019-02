L'exportaveu de CiU al Congrés Josep Antoni Duran creu que els partits polítics que en el seu dia van apostar per Pedro Sánchez com a president del Govern i ara han rebutjat el seu projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) "no han obrat correctament".





Així ho ha afirmat als periodistes abans de participar en una reunió del Consell Econòmic Marroc-Espanya (Cemaes), del qual és vicepresident, en el marc de la visita d'Estat dels Reis d'Espanya al Marroc.





Duran, que creu que els països necessiten estabilitat, veu "evident" que no és positiu que s'aprovin uns pressupostos. "I com a català, si a més (els Pressupostos) tenen previsions positives per a Catalunya, ja que raó de més perquè ho lamenti", ha afegit.