Charlton Heston a 'El Cid' (1961)





Amazon Prime Video prepara dues noves sèries espanyoles: 'El Cid', produïda per Zebra Produccions i escrita per Luis Arranz i Adolfo Martínez, i 'La Templaza', basada en la novel·la homònima de Maria Dueñas i produïda per Atresmedia Studios. A més, la plataforma ha anunciat pròximes sèries i noves temporades, que seran produïdes al Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Índia, Japó i Mèxic.

La producció d''El Cid' arrencarà el 2019 i es llançarà en més de 200 països d'arreu del món. Aquesta sèrie abordarà la figura de la llegenda espanyola des d'una perspectiva contemporània i retrata un home atrapat entre dos mons i dues cultures. Ja en 1961, Anthony Mann va dur la figura del Cid a la gran pantalla en un film protagonitzat per Charlton Heston i Sophia Loren.





L'altre projecte que prepara Prime Original espanyol és 'La Templanza', una història d'amor dramàtica ambientada en la dècada de 1860 en què es desenvolupa a Mèxic, Cuba, Londres i Espanya. També començarà la seva producció en 2019 i arribarà a més de 200 països.