El 37 Saló Internacional de Còmic de Barcelona tornarà renovat al recinte de Montjuïc de Fira Barcelona del 5 al 7 d'abril, amb un dia menys de celebració, però més metres i autors, amb vocació d'oferir activitats "més concentrades".





En roda de premsa aquest dijous, la directora general de Ficomic, Meritxell Puig, ha explicat que la reducció d'un dia aspira a "concentrar i oferir el màxim d'activitat en menys dies", sense que aquestes quedin disperses, i amb això aconseguir reeditar els 118.000 visitants de la passada edició.





Per aquest motiu, el saló creixerà en metres, passant d'uns 50.000 a més de 52.000 --movent-se a un pavelló més gran-- i també ho farà en autors, partint de 30 l'any passat, i a l'espera que aquest "siguin molts més "per la major presència d'autors estatals convidats, a part dels internacionals habituals del festival.





NOU LOGO I NOM





Amb un pressupost de al voltant un milió d'euros, la renovació passarà també per un canvi de nom --passarà a dir-se Comic Barcelona--, i un nou logo, dissenyat per Adalaisa Soy, a banda d'un espai web també renovat.





Tot això pretén inaugurar una "nova etapa, més integradora i il·lusionant", que a més aspira a captar un públic més jove, especialment el de 5 a 15 anys amb la reedició de la secció ComicKids, i el de 15 a 22, que és el de "els lectors del futur", ja que la resta de franges representa aquells visitants que han crescut de la mà del saló en els seus 33 anys.





D'acord amb aquesta renovació, el cartell també té la vocació de ser "jove i il·lusionant, símbol d'una nova etapa", i s'ha encarregat a la il·lustradora murciana Ana Galvañ.





Evocant els fanzines, el cartell reivindica a aquells nens que es reunien a casa a fer fanzines, i reivindica la diversitat, i especialment a les autores dones: "Si que estàvem, però no se'ns veia. Sempre hem estat aquí, però tenim de tenir més visibilitat i notorietat".





El comissari, Toni Giralt, ha explicat que la primera exposició es dedicarà a Stan Lee, en quatre exposicions: la primera dedicada a la seva faceta com a guionista, editor i creador de personatges amb originals i textos; la segona versarà sobre la dinàmica que pren el 'comic-book' després de Stan Lee.





Una tercera exposició aprofundirà en els dibuixants espanyols als Estats Units que han col·laborat amb els comic-books, i la quarta serà un espai perquè els autors espanyols facin els seus dibuixos in situ en homenatge a Stan Lee, i després es subhastin per l'ONG Dibuixos per Somriures.





CÒMIC I ROCK'N'ROLL





Una altra exposició, 'Vibracions underground', explorarà, a través de caràtules de disc, la relació dels dibuixants de còmic alternatius i el rock'n'roll, entre altres tipus de música.





A més, el saló ha arribat a un acord amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per a realitzar una exposició del 5 al 21 d'abril del museu sobre les aventures de Corto Maltès, i una altra que s'inaugurarà a partir de juny a una sala "gran" del museu i explorarà els inicis del còmic underground, i com es va desenvolupar a Espanya, inclosa la revista 'El Víbora'.





El saló també celebrarà l'aniversari de Popeye, "que no és un dibuix animat sinó una historieta", els 60 anys d'Astèrix i els 90 anys de Tintin, entre d'altres.





El president de Ficomic, Patrici Tixis, ha celebrat la renovació del saló, amb nova imatge, i ha destacat que "aspira a enfortir els vincles del saló amb la ciutat, i projectar el seu paper en el còmic a nivell internacional.