Pedro Sánchez compareix demà a les 10:00 per anunciar un possible avançament electoral

El president del Govern, Pedro Sánchez, compareixerà aquest divendres a les 10.00 del matí per a anunciar un possible avançament de les eleccions generals. El més probable a aquestes hores és que el president es decanti per convocar eleccions el proper diumenge 28 d'abril.





Perquè les eleccions siguin aquest dia, el decret de dissolució de les Corts ha de publicar-se en el Boletín Oficial del Estado el 5 de març (54 dies abans) pel que ha d'aprovar-se en el Consell de Ministres del divendres anterior, 1 de març.





L'opció del 28 d'abril va guanyar enters de manera clara des del dilluns passat en el nucli dur del Govern i del PSOE en la reunió habitual de matines en el Palau de la Moncloa, a pesar que la primera setmana de campanya coincideix amb la Setmana Santa. Aquell dia es va remenar també l'opció del 14 d'abril, Diumenge de Rams, però després de saltar als mitjans de comunicació, va anar immediatament descartada per la cúpula del PSOE.





Encara que el portaveu de l'Executiva Federal del PSOE i alcalde de Valladolid, Oscar Puente, ha mostrat públicament la seva preferència pel 14 d'abril enfront del 28, la cúpula del partit creu que aquesta data, amb part del país iniciant les vacances de Setmana Santa, pot afavorir l'abstenció.





El que sí que està descartat del tot és l'opció del superdiumenge al maig per dues raons: la primera per ser dia laborable i la segona perquè horroritza a bona part dels barons i alcaldes socialistes, que consideren que els privaria de poder fer campanya en favor de la seva gestió.