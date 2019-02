Feijóo admet que el SERGAS va contractar a metges sense l'especialitat obligatòria per llei per treballar de pediatres i metges de família

El president del govern gallec va afirmar, a pregunta de Galiciapress, que aquesta pràctica, com també va admetre la gerència de Santiago, es va dur a terme "de manera puntual", si bé es tracta d'una pràctica "en què no podem persistir".









El president de la Xunta de Galícia va admetre que hi ha metges treballant en el SERGAS com pediatres o metges de família sense tenir l'especialitat necessària, si bé va matisar que aquestes contractacions es van fer de manera "puntual" i que es va fer durant "èpoques en què no hi havia cap especialista per cobrir baixes o substitucions".





"Encara que hi ha, és una pràctica en la qual no podem persistir", ha lamentat Feijóo, que va insistir que aquest és un problema del qual no està afectat únicament Galícia, sinó que és un problema a nivell estatal, tot i que com va assenyalar "és una pràctica que es porta fent des de l'any 2002 o 2003".





Amb tot, el líder de l'executiu gallec ha subratllat que aquest mètode no és únic de Galícia, sinó que hi ha altres comunitats autònomes que han de recórrer a la mateixa fórmula per pal·liar les mancances. "Fa una setmana un president va dir sense cap tipus de complexos que hauria de contractar metges generalistes, perquè és un problema la d'absències de metges que afecta tot Espanya", va dir Feijóo, posant d'exemple la situació dels professionals mèdics a Terol.





"L'últim estudi va reflectir un dèficit de 4.000 metges a nivell nacional, pel que no es tracta d'un problema de Pedrafita per dins", ha insistit el president de la Xunta. Per combatre aquestes mancances, el govern autonòmic proposa una convocatòria extraordinària de MIR per tallar com més aviat aquestes mancances i proposar planificar un increment dels MIR per a les convocatòries de places per als anys 2019, 2020 i 2021.





"Estem admetent les jubilacions fins als 70 anys de qualsevol metge que ho sol·liciti i estem activant tots els mitjans legals que tenim", ha recalcat Feijóo, que no va dubtar a afirmar que és competència del ministeri de Sanitat del govern central, però que si no té competències "el millor que es pot fer és suprimir-lo i que es deixa a les CCAA planificar els MIR que necessiti". "Les comunitats autònomes no podem ser responsables de la manca de metges a nivell estatal", ha sentenciat Feijóo.