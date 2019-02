El Gremi de Restauració de Barcelona ha promogut un pregó propi per a les festes de Santa Eulàlia, que ha tingut com a pregoner al president de l'Associació Passeig de Gràcia, Lluís Sans, que ha estat molt crític amb polítiques del Govern d'Ada Colau.





En un acte al qual ha assistit l'alcaldessa, Sans ha defensat la figura de l'empresari com algú que contribueix a millorar la ciutat, i ha sostingut que aquest mandat l'Ajuntament s'ha "confós d'enemics als quals havia de fer front".





El també responsable de la sastreria Santa Eulàlia ha criticat la política de terrasses i turisme de l'alcaldessa, la manca d'energia per combatre la inseguretat, les poques millores de mobilitat --més enllà dels carrils bici-- i l'actitud poc defensora la creació de llocs de treball i oportunitats per part de l'empresa.





Ha sostingut que aquest ha estat un mandat agredolç, i ha interpel·lat als alcaldables de les eleccions de maig: "Us demano valentia per obrir-vos a tots les barceloneses, i no només a aquelles que formen part de la vostra trajectòria personal o del vostre entorn polític".





EVITAR ELS PREJUDICIS





"Si us lliureu de prejudicis i dogmatismes, veureu el que uneix a totes aquestes barceloneses", ha afegit Sans, que ha dit que no se sent representat quan es vincula a l'empresariat a la precarietat laboral, a la mercantilització de la ciutat i a l'ocupació voraç de l'espai públic per treure benefici.





Ho ha dit al costat del president del Gremi de Restauració, Pere Chias, que ha explicat que la motivació dels impulsors d'aquest altre pregó de Santa Eulàlia es basa en que la ciutat és capaç d'organitzar-se al marge del poder institucional.





A més de Colau, a l'acte han assistit regidors i els presidents dels grups municipals de l'PDeCAT, Xavier Trias; Cs, Carina Mejías, i el PP, Alberto Fernández, i també el candidat a l'Alcaldia amb el suport de Cs, l'exprimer ministre francès Manuel Valls, entre d'altres.