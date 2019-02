Woody Allen actua al juny a Barcelona, ​​Bilbao i Madrid

El cineasta i clarinetista Woody Allen al costat de la Eddy Davis New Orleans Jazz Band actua al juny a Barcelona, Bilbao i Madrid.









Allen actuarà el 16 de juny al Palau Euskalduna de Bilbao, el 18 de juny al Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona i el 20 de juny a Madrid -en un espai per anunciar-, han informat aquest divendres la promotora The Project i el festival barceloní.





L'última vegada que l'artista va actuar a Barcelona va ser al desembre de 2014, al Gran Teatre del Liceu en el marc del Suite Festival, i a Catalunya ho va fer el 2017 al Festival de Cap Roig (Girona).





L'espectacle, les entrades del qual per a Barcelona es posen a la venda dilluns, s'improvisarà cada nit sense un repertori fix i inclourà una selecció de cançons de principis del segle XX, clàssics, blues i rags inspirats en una gran varietat d'artistes.





El 1996, Allen va realitzar la seva primera gira europea amb la New Orleans Jazz Band, que es va recollir en el documental 'Wild Man Sings the Blues', i el cineasta toca regularment al The Cafè Carlyle de Nova York.