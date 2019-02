El pare del nadó ingressat a Tarragona hauria maltractat a un altre fill

El pare del nadó d'un mes ingressat a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb signes d'agressió ja havia maltractat presumptament a un altre fill, de qui se li havia retirat anteriorment la tutela.





En un comunicat aquest divendres, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha informat que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) havia fet aquesta retirada anterior al mateix home "per un possible cas de maltractament", però ha rebutjat donar més detalls per respecte a la privacitat del menor i de la Llei de Protecció de Dades.





El nadó va ingressar dimecres amb lesions internes al cap, els professionals del centre van activar el protocol català de maltractament infantil, avisant Dgaia i Mossos d'Esquadra, i els pares van ser detinguts aquest dijous, amb previsió que compareguin davant del jutge aquest dissabte.