Ramos elimina Ferrer i es classifica per als quarts del torneig de Buenos Aires

El tennista espanyol Albert Ramos s'ha classificat aquest dijous per als quarts de final del torneig de Buenos Aires (Argentina), de categoria ATP 250 i que es disputa sobre terra batuda, després de vèncer el seu compatriota David Ferrer per 3-6, 7-6(9) i 6-3.





Ramos, número 96 del rànquing mundial, ha guanyat un duel de 2 hores i 28 minuts davant d'un rival que disputa aquest certamen gràcies a una 'wild card'. Així, el barceloní s'enfrontarà en la següent ronda al vencedor del partit entre l'argentí Diego Schwartzman i l'eslovè Aljaz Bedene.





No ho ha posat fàcil el jugador de Xàbia a Ramos, perquè aquest ha cedit tres torns seguits amb el seu servei i ha vist com li remuntaven un primer set que semblava tenir sota control (de 3-1 a 3-6). I aquesta tendència ha seguit en l'inici de la segona màniga, amb Ferrer trencant dos serveis més per posar-se 1-3.





No obstant això, Ramos ha remuntat fins a forçar el 'tie-break' i aquí ha derrotat el seu oponent per 11-9, i ha salvat fins i tot dues pilotes de partit (amb 6-7 i 8-9). Aquest fet ha passat factura a Ferrer, que ha perdut les seves dues primeres tandes de servei en el tercer set (2-0 i 4-0), ja no s'ha recuperat i ha perdut per 6-3.