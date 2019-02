Les actrius Carme Elias i Vicky Peña protagonitzen una "enemistat de cinema" al Teatre Akadèmia de Barcelona amb l'estrena a Espanya del muntatge 'Què va passar amb Bette Davies i Joan Crawford?', de Jean Marboeuf i dirigit per Guido Torlonia, en paraules del director.





L'obra imagina una correspondència fictícia i plena d'ironia a partir dels fets i anècdotes reals que se succeïen en la tempestuosa relació entre Davis (Carme Elias) i Crawford (Vicky Peña) durant el rodatge de 'What ever happened to baby Jane?'.





El director considera aquesta relació com una de les més "tempestuoses i morboses" de la història de Hollywood, ja que aquesta ha traspassat pantalles i arriba a la cartellera teatral.





La traducció del text ha anat a càrrec de Joan Casas, l'espai escènic, a càrrec de Sebastià Brosa i Paula Bosch, mentre que la caracterització de les actrius ha estat obra d'Helena Fenoy i Marta Ferrer, ambdues del departament de maquillatge dels programes 'Polònia' i 'Crackòvia' de TV3.





En una sèrie d'HBO, les oscaritzades Jessica Lange i Susan Sarandon han donat vida a Crawford i Davis, respectivament, a la sèrie 'Feud: Bette and Joan', que explora la vellesa, el sexisme i la misogínia.