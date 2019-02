L'FBI està investigant a Ryan Adams després de la publicació d'un article a The New York Times en el qual diverses dones, incloent al seu ex-dona i diverses ex-parelles, l'acusaven de comportament psicològicament abusiu, assetjament i conducta sexual inapropiada.





Una d'aquestes dones sosté que va mantenir durant diversos anys una relació en línia "explícita" amb Ryan Adams, que va començar quan ella tenia tan sols 14 anys. Segons la seva versió, el músic li va demanar reiteradament que mantinguessin en privat les seves converses.





Ara, segons un "oficial de la llei amb coneixement de l'assumpte" que ha parlat anònimament amb The New York Times, Ryan Adams -de 44 anys- està sent investigat concretament per la seva relació amb aquesta dona menor d'edat, que es va mantenir fins que ella va complir 16 anys amb missatges de text i vídeos que en ocasions incloïen nus. Tots dos mai es van conèixer en persona.





RYAN ADAMS ES DEFENSA





Aquest dijous, l'advocat del músic va negar "inequívocament" que aquest hagi tingut "comunicacions sexuals inapropiades amb algú sabent que era menor d'edat". Al temps, nega també totes les "extremadament serioses i extravagants acusacions" detallades a The New York Times.





El mateix Ryan Adams ha comentat l'article en Twitter: "No sóc un home perfecte i he comès molts errors. A qualsevol que hagi ferit, involuntàriament en qualsevol cas, demano perdó profundament i sense reserves. Però la imatge que dibuixa aquest article és pertorbadorament inexacta".









Però l'artista va voler deixar clar que "alguns dels seus detalls estan tergiversats, altres exagerats i altres són directament falsos".





Ryan Adams tenia previst llançar aquest any tres nous discos d'estudi. El primer d'ells, Big Colors, tenia com a data de publicació el 19 d'abril, però Variety assegura, citant fonts de botigues de discos, que ara mateix aquest llançament està paralitzat.