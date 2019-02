"Paco de Lucía va ser un valent en barrejar el flamenc amb el jazz"

Carles Benavent (Barcelona), que dóna un concert aquest dissabte a Azuqueca de Henares (Guadalajara), va pujar a l'escenari fa 39 anys amb el seu baix elèctric i va començar a tocar al costat de Paco de Lucía descobrint així el jazz fusió, un estil que li acompanyaria durant gran part de la seva carrera professional.





"El jazz és molt obert. És un exemple del fàcil que és estar en contacte amb altres cultures. És part de l'evolució", diu aquest artista que creu que Paco de Lucía va ser "un valent" a l'incorporar nous instruments al flamenc.





En la seva opinió, aquest compositor sempre va retre homenatge a aquest estil musical des de "el rigor i el respecte". Amb dotze anys una guitarra va caure a les mans de Benavent qui des de llavors no ha estat capaç de separar-se de la música. Poc després va tocar per primera vegada un baix elèctric.





Va aprendre pel seu compte ja que en aquell temps "no hi havia classes" al Conservatori d'aquest instrument, així que no va tenir més remei que estudiar contrabaix i aprendre pel seu compte. "Em va venir bé aquest tipus d'aprenentatge. La teoria que aprenia la traslladava al baix, la qual cosa va ser un gran avantatge quan em vaig asseure al costat de Paco".





En l'actualitat té diversos projectes en marxa; projectes que li permeten seguir gaudint de la música.









CARLES BENAVENT A LA CASA DE LA CULTURA DE AZUQUECA





Carles Benavent estarà actuant aquest dissabte 16 de febrer a la Casa de la Cultura d'Azuqueca d'Henares dins del tercer lliurament de la XVIII Mes del Jazz, que organitza l'Ajuntament d'aquesta localitat.





El concert començarà a les 21.00 de la nit i en ell, retran homenatge a gent que d'alguna manera ha marcat les seves vides. Les entrades tenen un cost de 8,15 euros amb la Targeta Ciutadana i de 9,85 euros per a la resta dels espectadors.





Per Benavent "qualsevol composició és la destinació d'alguna cosa" i, aquest dissabte, aquesta destinació es va a veure reflectit en les obres que aquest artista va tocar al costat de Roger Má que estarà al piano i teclats, i Toni Pagès, al comandament de la percussió.





"Mai he tocat en aquest cicle, tot i que em fa il·lusió tocar a Guadalajara", admet aquest artista qui creu haver tocat a la província costat de Paco de Lucía. El 1980, va entrar en el grup de Paco de Lucía al qual va estar lligat durant més de 20 anys.





Al costat d'ell va recórrer Europa, Amèrica i el Japó compartint escenaris amb músics com Jorge Pardo, Rubem Dantas, Camarón de la Isla o Ramon d'Algesires, entre d'altres. Durant aquesta etapa es va guanyar el malnom de "el de la guitarra xinesa".





En aquell temps, comenta entre rialles, hi havia molta gent que no sabia que era un baix i que no veia factible la fusió del flamenc amb altres tipus de música. "Per a molts érem intrusos del flamenc", assenyala Benavent.





No obstant això, en l'actualitat "tot sembla més senzill" i posa com a exemple d'això el cas de la Rosalia, la jove catalana que ha revolucionat el flamenc. Carles Benavent creu que aquest tipus de mescles "han existit des de sempre". "Lola Flores feia rap, és a dir, recitava al so de les diferents bulerías.





El que passa ara és que gràcies als mitjans de comunicació i Internet és molt més fàcil triomfar a tot el món i que algú t'escolti ".





Tot i això, aquest fet també té per a ell els seus obstacles com que hi hagi més competència. "Fa uns anys era possible seguir a diversos artistes i estar al tant de les seves novetats. Ara mateix, és molt complicat estar al corrent de tot el que surt", apunta aquest artista.