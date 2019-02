'Invulnerables amb visió', revisió a la vista de 130 nens en risc d'exclusió

La iniciativa contra la pobresa infantil que vetlla per la salut visual dels nens 'invulnerables amb visió', impulsada per La Caixa i Sor Lucía Caram, s'ha iniciat aquest dissabte i ha atès a 130 nens en les consultes d'oftalmologia de la Fundació Althaia de Manresa (Barcelona).





En un comunicat, l a entitat financera ha informat que es tracta d'una campanya que es durà a terme en centres de referència a Catalunya i que vetllarà per la salut visual dels nens com un pas per garantir el seu benestar integral i donar suport al seu desenvolupament cognitiu.









La Fundació Althaia, que ha col·laborat per primera vegada en aquest projecte, ha cedit les seves instal·lacions i equips per poder realitzar les visites, i oftalmòlegs i optometristes voluntaris han atès 130 infants i joves en risc d'exclusió social d'entre 6 i 18 anys.





A més, els nens que ho necessitin podran escollir ulleres amb els professionals de Natural Optics Group, una empresa de Lleida, que proporcionarà les muntures i vidres als que ho necessitin.





En els propers mesos, aquesta campanya, impulsada també amb la Fundació Ramon Martí Bonet, té previst realitzar més jornades com aquesta i atendre així a més de 600 nens fins al mes de juny.