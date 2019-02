L'exdiputat i jurista Alfons López Tena compara l'actual Catalunya amb Turquia

El 'Procés' torna a titllar al govern espanyol d'antidemocràtic i dictatorial en la seva manifestació contra el judici de l'1-O. El jurista i exdiputat de Convergència Alfons López Tena, comparar la situació actual de l'independentisme a Catalunya amb la repressió que pateixen les ètnies minoritàries per part dels seus governs i la seva majoria social a països com Turquia, Hongria, Polònia o Sèrbia, en un assaig.





"Tants anys de govern han permès centralitzar el poder, monopolitzar els mitjans de comunicació i aixecar una xarxa clientelar. També ha creat una nova burgesia caracteritzada per la docilitat i la predilecció pels favors polítics en lloc de les habilitats comercials". "Una màfia política tracta d'enriquir-se governant un país. Tal govern ha d'ocultar el que està fent realment. Per aconseguir-ho, sepulta populatxo en mentides, i això només s'aconsegueix soscavant les institucions, intimidant als mitjans i tenint gent a sou".





"La seva autoestima sembla essencial per sobreviure al que d'una altra manera els assaltaria com una onada rere l'altra de dissonància cognitiva: declaracions en un sentit sabent que la realitat és tot el contrari. Segurament la dissonància els tornaria bojos, de manera que l'única solució és creure el que diuen ".





Així considera López Tena que se sent Catalunya en el seu conflicte amb Espanya, citant Zselyke Csáky, directora d'investigació de Freedom House, sobre Hongria; a Vesna Pesic, sociòloga i exlíder opositora a Sèrbia ia Zia Haider Rahman, escriptor i investigador a Harvard, i fa referència a la Índia.





"Per què llavors sona aquesta música a coses que es denuncien a Catalunya? "Perquè són símptomes del mateix fenomen. Societats governades per un populisme autoritari", afirma López Tena, recolzant-se en altres analistes polítics que també comparen a 'Procés' amb el que fa Trump als Estats Units o el Brexit.





En el seu llibre 'La democràcia constitucional al segle XXI', López Tena exposa que si Catalunya tingués poder sobre una força d'estat, com un exèrcit o el control total de la policia, faria el mateix que fa Erdogan a Turquia. "Al Govern, només li falta convertir-se en un règim autoritari", considera Tena, qui precisament va ser un dels líders de l'independentisme al Parlament fa 9 anys i avui el repudia.









"Vaig començar a detectar el seu auge després de la victòria de Narendra Modi a les eleccions de l'Índia en 2014". "Després hem vist com s'estenia en països com Polònia, Turquia, Hongria o recentment la Gran Bretanya i els Estats Units. Catalunya és només una més d'aquestes expressions", explica López Tena, argumentant que l'auge del sentiment nacionalista de Catalunya és una reacció de les seves elits a la globalització.





Per Tena, la burgesia catalana respon a l'actual societat de la meritocràcia estrenyent les seves files amb un discurs agressiu cap als estranys que puguin llevar els seus estatuts, és a dir, tots aquells que no combreguin amb l'independentisme i creen a Catalunya com un territori obert a el plurinacional.





El Govern independentista busca ampliar la seva xarxa clientelar, convencent a entitats educatives i culturals transversals, com abans ho podia ser Òmnium Cultural, igual que amb les empreses vinculades a l'antiga Convergència, d'aquesta manera el 'adoctrinament' a què es refereixen les forces opositores a la independència a Catalunya des de fa anys, segons explica López Tena.





"Si un mira el teixit empresarial català, no veurà cap gran empresa catalana nascuda en els últims 30 o 40 anys. Grifols pot ser l'única excepció. La resta de vaixells empresarials catalans, allò pel que Catalunya sempre s'ha sentit més moderna i superior a la resta d'Espanya, es van crear durant l'autarquia i el tardofranquisme. Des de llavors, amb l'arribada del nacionalisme 'pujolista', Catalunya no ha fet res a nivell empresarial a causa d'aquest estat d'abstracció i rebuig a la modernitat: s'ha seguit privilegiant als membres de la xarxa clientelar per sobre de criteris meritocràtics ". ¿I per què ha passat això? López Tena argumenta que "aquest camp de joc obert promocionaria el tipus equivocat de persones, que escalen socialment i no són submises. Gent que no és dels nostres".





Armes per evitar la globalització que atemoreix a l'independentisme català





Segons López Tena, els mecanismes de defensa independentista davant la globalització que podria desbancar la tradicional burgesia catalana són dos:





1. Mostra superioritat davant Espanya i el Món per amagar la realitat actual que els podria treure de l'elit catalana.





2. Utilitzar un nacionalisme exacerbat per unir a la gent, i que aquesta massa no pugui pensar per si sola i avançar amb un criteri propi, assumint el discurs polític i mediàtic.





D'aquesta manera, López Tena explica que l'independentisme genera una dissonància cognitiva entre la realitat i 'la seva' realitat per fer-la creure als seus adeptes que el seu sentit d'identitat està amenaçat amb expressions com 'el poble català' o el constant ús de la paraula 'antidemocràtic', en referència a la comparació amb la resta d'Espanya.





"L'argument és que els malvats espanyols i la seva cinquena columna a Catalunya, que enverina als bons catalans, tenen la culpa de tots els mals. Una barreja de fanfarronades, menyspreu i absoluta falta de pensament i molt menys de crítica, alimenta un poble convençut de la seva missió d'oferir al món el model definitiu de bondat i superioritat moral: ells mateixos. No hi ha cap interès en els altres, i molt menys signes d'empatia ", exposa l'assaig de López Tena, que justifica que l'exposició idònia d'aquest narcisisme és perseguir la independència, per poder anar demanant mica en mica més concessions a l'estat espanyol a força d'extorsions.





Així, es configura, segons l'autor, l'escenari actual: "una desfilada de avorrits i maniàtics catalans enfront d'un altre desfilada d'espanyols molestos; aquests últims contraris a deixar marxar els catalans, els primers contraris a anar-se'n pel seu compte ", compara López Mena, i fent que la societat espanyola sigui vegi enredada en un conflicte d'una de les seves comunitats autònomes molt ressonant que simplement paralitza el país.