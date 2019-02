Catalunya deixarà de ser el motor econòmic d'Espanya

Els experts creuen que el PIB de Catalunya ha decrescut en 2018, apuntant al canvi de tendència sobre el fet que el territori català deixi de ser el motor econòmic del país, tot i que encara no es coneix el PIB de les comunitats autònomes de l' any passat.





A la recta final d'any, Catalunya s'ha recuperat gràcies a la volta del turisme. Però el seu ritme de creixement de 2018, ha deixat de ser superior al de la mitjana nacional espanyola, ha crescut en el seu PIB només un 2,5%, o el que és el mateix, el PIB d'altres comunitats ha crescut més, per acabar aconseguint al català, a causa de les seqüeles del procés independentista.





"En l'àmbit de Catalunya, els efectes d'esdeveniments com els atemptats terroristes o la tensió relacionadacon l'entorn polític, comencen a traslladar-se a una desacceleració de l'economia, queprogresivamente va perdent la seva posició de lideratge en el creixement regional", explicava BBVA Research a el seu últim Observatori Regional.









En 2018, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) estima que la Comunitat de Madrid ha crescut dues dècimes més que Catalunya (un 2,7%), destacant que l'aportació de creixement catalana de 2019 tampoc destacarà davant la resta de comunitats, arribant fins i tot a decréixer per sota de la mitjana del país.





Per la seva banda, el BBVA preveu que Catalunya només creixerà un 2,3% el 2019 (davant el 2,4% esperat per a Espanya aquest mateix any) i Funcas apunta a un 2% (una dècima menys també que la seva previsió per al país , del 2,1%).





També la Cambra de Comerç de Barcelona espera un creixement del 2,1%, i afirmen que "l'economia catalana s'estabilitzarà en un ritme de creixement més moderat i el diferencial amb Espanya desapareixerà".