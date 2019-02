A judici tres homes per haver violat en grup una menor tutelada a Barcelona

L'Audiència de Barcelona jutjarà dimecres que ve a tres acusats de la violació en grup a una menor de 13 anys que estava tutelada per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) el 6 de juliol de 2015 a Barcelona.





Els tres acusats s'enfronten a una pena de 43 anys cada un: 15 anys per un delicte d'agressió sexual, i 14 com a cooperadors necessaris en altres dos delictes d'agressió sexual, així com a pena de prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys d'un quilòmetre i llibertat vigilada durant deu anys després del compliment de la condemna.





Així mateix, la fiscal demana que se'ls condemni a una multa de 720 per un delicte lleu de lesions i que indemnitzin la víctima amb 60.000 euros pels danys morals.









RELAT DEL FISCAL





La menor s'havia escapat d'un centre d'acollida el 27 de juny de 2015 i la Dgaia va acordar el desemparament preventiu cautelar i va assumir la seva tutela.





La nit del 5 al 6 de juliol d'aquest any, la menor va estar amb uns amics en una festa al barri del Carmel de Barcelona i posteriorment va acceptar anar a casa d'un dels acusats amb els tres, als quals coneixia, i amb una altra amiga menor.





Les menors havien estat fumant marihuana i bevent alcohol, i quan un dels processats li va demanar a la víctima que entrés en una habitació, ella va accedir perquè estava cansada, amb la intenció de dormir.





Llavors els tres processats van entrar a l'habitació, li van propinar "una forta empenta per l'esquena causat que es donés un cop a la cella", la van immobilitzar i la van despullar, i la van violar tots tres.