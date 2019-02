El gran sou de Pilar Rahola per col·laborar a 'Tot es mou' de TV3 disgusta a ERC

Les queixes d'ERC no han fet recular a TV3 i apartar Pilar Rahola de la seva emissió. De fet, la cadena catalana ha renovat el contracte de la periodista independentista pujant-li considerablement el sòl perquè doni la seva opinió sobre l'actualitat en el programa 'Tot es mou' a l'espai 'Hola Rahola', presentat per Helena Garcia Melero.





Per simplement 15 minuts d'aparició dels dijous al programa, la periodista cobrarà 52.500 euros, tal com ha publicat el portal de transparència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el passat 15 de febrer.





Progressivament, el sou de Rahola en aquest espai televisiu ha anat augmentat i sumen un total superior als 100.000 euros. Va començar per 30.000 euros per 6 mesos, 18.300 pels següents 4 i ara, els més de 52.000 euros per un any del seu últim contracte.









A més, a aquestes aportacions econòmiques, cal sumar-li les que també cobra per les seves aparicions en un altre programa de TV3 des de finals de 2017, 'Preguntes freqüents' els dissabtes a la nit. Això sí, les despeses pel servei de Rahola en aquest segon programa són a càrrec de la productora privada El Terrat, l'amo és Andreu Buenafuente, que han pagat per una temporada de programa més un milió i mig d'euros a la periodista, segons dades de la CCMA.





ERC, molest amb l'omnipresència de Rahola





Però no tots els independentistes estan contents amb la periodista, molt afí a Convergència i Artur Mas. Per això, el diputat d'ERC, Ruben Wagensberg, ha ironitzat aquesta mateixa setmana sobre com Rahola acapara TV3, veient si així el director de TV3, Vicent Sanchís, entenia que s'estan equivocant.





"La idea de fusionar el Canal 33 i el Super3 no ha servit per reforçar cap de les franges. Ni la diürna, amb el Super3 ni la nocturna, amb el 33. Han de ser les dues úniques franges horàries on no surt Pilar Rahola ", ha dit el diputat d'ERC.