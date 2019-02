Ciutadans vol una llei que imposi mÃ©s hores impartides en castellÃ  i redueixi el catalÃ 

La proposició de llei de Cs de garantia de l'ensenyament efectivament trilingüe, amb la qual la formació vol reformar la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), estableix que les classes s'imparteixin en català, castellà i anglès en "un percentatge d'ús no inferior al 25% i no superior al 40% del total d'hores lectives ".





Això suposaria que almenys una de cada quatre hores es desenvolupin en espanyol i que el català, llengua vehicular en l'actualitat, no pugui ser la llengua en què s'ensenyi en més del 40% del total.





L'articulat també vol donar llibertat als alumnes perquè puguin utilitzar material didàctic i llibres de text "en qualsevol de les llengües d'aprenentatge, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura", que s'impartiran en l'idioma respectiu.









Cs busca que es garanteixi el ple domini de les tres llengües en finalitzar l'escolarització obligatòria -equivalent al nivell C1 en el cas del anglès- i "el dret a rebre efectivament l'ensenyament en aquestes llengües vehiculars en tots els nivells educatius".





En el cas de l'aranès, determina que tampoc ha de tenir una presència inferior al 25% en els centres de la Vall d'Aran (Lleida), on es parla aquesta variant de l'occità, perquè els alumnes finalitzin la seva escolarització "amb un ple coneixement de la llengua ".





La diputada taronja Sonia Serra va anunciar al novembre que el seu grup presentaria la reforma de la Llei al Parlament, però fonts de Cs han explicat que "per qüestions tècniques" no s'ha registrat fins fa poc a la Cambra, i ja ha estat tramitada per la Mesa.





Aquesta modificació també pretén establir que català i castellà són "les llengües de l'Administració educativa de Catalunya" i que els centres expediten la documentació acadèmica en les dues llengües de forma obligatòria.





Així mateix, crida a la Conselleria a garantir "el dret dels ciutadans a rebre efectivament l'ensenyament en les llengües cooficials de Catalunya" i que els centres publiquin els seus projectes lingüístics.