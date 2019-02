El Girona guanya al Bernabeu 3 mesos i mig després

Ningú creia en els d'Eusebio Sacristán després de 9 jornades a la Lliga sense guanyar. Però avui, era el moment de respirar per sobre del descens amb un puntet i seguir creient en el somni de primera. Històrica i esperançadora victòria del Girona davant el Reial Madrid al Bernabeu (1-2).





Es avançava el Madrid amb un gol de Casemiro (25 ') després d'un error defensiu dels gironins, naixent d'un refús massa curt del porter Bono després d'un córner en una primera meitat neta, sense cap targeta.





Però, en la segona meitat, la desesperació del Girona per quedar-se a primera es va convertir en l'empenta per forçar un penal amb groga per a Ramos que Stuani va convertir (64 ') a l'estadi del tricampió vigent de la Champions League.





Després, Portu advertia que la remuntada estava més a prop que l'empat amb un pal en el minut 71 i ja al 75 marcava l'1 a 2 per aconseguir el primer triomf al Bernabeu en la història del Girona en un partit de Lliga de Primera divisió.





Al Madrid, ja només li va faltar la final expulsió de Ramos al 90, sense saber si va ser forçada o no per reservar-se per El Clàssic que es disputarà en 2 setmanes en el mateix escenari. El que sí sabem és que Sergio Ramos es perdrà el proper partit contra el Llevant i rebrà el Barça advertit, sent el futbolista més amonestat en la història de la Lliga.





El resultat d'avui ha significat un pas endavant per al Girona en la seva lluita per allunyar-se de la zona perillosa, però també ha revolucionat la Lliga, faborablemente per al Barcelona, que, espantat davant el recent auge fins avui dels blancs, ara manté una distància en Lliga de 9 punts gairebé ja insalvables per al Madrid.





Només un miracle podria donar la competició domèstica als blancs aquest any, passant per guanyar El Clàssic i esperar que el Barça punxi dues jornades de Lliga.