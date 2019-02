El Barça de Pesic, recampeón de la Copa del Rei a Madrid

Segona final consecutiva per al Barça repetint la polèmica del resultat final. El Barça torna a endur-se la Copa del Rei a Madrid per una decisió arbitral en l'última jugada de la pròrroga del partit (93-94).

















També Thomas Heurtel ha repetit MVP de la competició, igualant a Rudy Fernández i Sergio Llull, aquest últim, el jugador que va protagonitzar la jugada del partit que va portar els blancs a poder disputar la final fins a la pròrroga.













El Madrid va començar el partit espès abusant dels triples, i va seguir així fins a la pròrroga del partit, davant d'una defensa en zona molt sòlida dels blaugranes que van aconseguir remuntar un parcial negatiu de 15 punts per sota en el tercer quart a base dels triples de Heurtel, Oriola i Claver, davant un Madrid que tenia el partit sota control i es va relaxar.





La millor actuació dels blancs va ser durant el segon i el tercer quart, que van desplegar el seu potencial defensiu fent-(per després perdre-la en l'últim quart) amb la clau d'aquest partit: emportar-se els rebots defensius. Llull, Tabares i Campazzo posaven ordre i cap al Madrid.





Els errors en defensa de tots dos equips eren decisius en un partit molt ajustat a punts, com marca el resultat final, exceptuant el moment d'aquest tercer quart de clar avantatge en el marcador per als blancs, el millor moment dels de Pablo Lasso al Wizink Center.









Més enllà de la polèmica decisió arbitral final, que era una cistella que clarament no anava a entrar, i de l'anterior jugada que era una falta clara de Randolph a Singleton, el Madrid va cometre l'únic error de deixar-se portar quan el partit era seu. I Llull, que s'havia anat al vestidor per suturarse una ferida al cap, en tornar 5 minuts després al final del tercer quart, no s'ho creia. També Llull, després del resultat, es queixava que els havien tornat a robar la final per segon any consecutiu, ia sobre a casa.









Poc s'ha parlat de tècnica del joc després del resultat final, que donarà de què parlar més enllà del que és estrictament esportiu els pròxims dies, però no treu el fet que el Barça ha fet un molt bon torneig i, justament, es porta la Copa per segon any consecutiu amb un final molt polèmic per només un punt.