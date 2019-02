L'important ara és saber si la ciutadania té descompte en vols i hotels a Brussel·les

Si d'alguna cosa estem segurs la majoria de les persones és que l'avorriment està absent de les nostres vides fa ja uns quants anys. No estaria de més, per cert, disposar d'un temps de tranquil·litat, potser perquè amb tant de sobresalt, un dia d'aquests ens pot donar qualsevol cosa, no bona per cert, i enviar-nos a aquest barri tan immensament tranquil "on vas, però no tornaràs". Tampoc es tracta d'això, tots volem viure molts anys, això sí, en bones condicions físiques i mentals.









Els fets se succeeixen a una velocitat tal que no sempre som conscients del que està passant al nostre voltant: analitzar, reflexionar i al final treure alguna conclusió amb sentit seria el desitjable.





El engegar a rodar els pressupostos socials que tanta falta fan. El judici als polítics que es van passar les lleis per l'entrecuix i resulta que ells no han fet res, que hi són per les seves "idees". Les manifestacions per pressionar la justícia i que agafi por. La convocatòria d'eleccions el 28 d'abril i els múltiples viatges de Torra a Brussel·les al santuari del "santó" Puigdemont seguiran presents durant un altre llarg període de temps, amb sentència de per mig, eleccions, canvis polítics i desgovern a Catalunya.





Saben quantes lleis s'han aprovat des de l'inici del procés? Quantes mesures socials de calat ha pres el govern de Torra? Coneixen quant ha millorat la sanitat catalana en aquests darrers dos anys?





Seria bo que es publiquessin aquestes dades, però no interessa, igual ens dóna a tots un patatús del poc que s'ha arribat a realitzar en aquestes matèries i altres més. L'objectiu de Torra i companyia és seguir tensant la corda de les discrepàncies amb Madrid, causant de tots els mals de Catalunya, Espanya, Europa i el Món Mundial, com està manat. Això ho fan per Catalunya i en nom de tots. Quina Catalunya, la seva?





Per cert, amb tant viatge a Brussel·les de Torra i el seu seguici hi haurà aconseguit almenys descomptes especials en vols i hotels? Ho dic perquè com això ho paguem tots, igual aprofitant que el Ter passa per Girona, el descompte és aplicable a la resta de ciutadans que volen donar-se un cap de setmana low cost per la capital d'Europa, sense necessitat de fer peregrinació a Waterloo que ara fa massa fred...





Fent declaracions de bones intencions, també afirmo que no penso visitar el municipi d'Amer perquè ningú ho interpreti com una agressió, provocació o invasió del que alguns consideren la seva propietat. Això sí, també amb els diners dels altres i amb l'exclusivitat dels "dominants". Hem arribat a una etapa de convivència on uns són amos dels altres, sense preguntar-los si volen ser-ho. Com es diu això? Posen-el qualificatiu que vulguin, que segur que es quedaran curts. Cal posar tanques a la muntanya, al cel, a la mar i fins a la Montserrat dels benedictins, la mateixa ordre que "governa" al Valle de los Caídos.





Mentre la ciutadania segueix immersa en aquests temes de gran transcendència "social", els temes importants passen desapercebuts.





És l'hora de seguir jugant amb les emocions, aquesta tecla que tant utilitzen determinats polítics, o tots? per tenir entretingut el personal, cada dia més aborregat, sense temps per pensar en el que és realment important i afecta a tots. Per pensar i donar instruccions també tenen aquí TV3, paladí de la democràcia i llibertat d'expressió com molts sabem, no tots.





Bé, que és dilluns i encara ens queda tota una setmana per davant per seguir rebent instruccions. Que els sigui lleu i gaudeixin lliurement dels seus pensaments, les idees les donaran altres que per això estan...