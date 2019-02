Meditacions i pregàries per a un nou any

Al museu de l'Acròpolis d'Atenes es pot veure un vídeo en el qual es relaten les mil vicissituds per les quals ha travessat el Partenó i altres edificis al llarg de la història. És molt aconsellable veure-ho perquè a més de facilitar un descans per continuar amb la contemplació de tanta bellesa com allà s'arrecera ajuda a entendre que l'ésser humà té tan alta capacitat per aconseguir belles produccions com per la destrucció de les mateixes. Sobretot quan són d'un altre considerat enemic.





El Partenó i les incommensurables meravelles que es van produir en aquest imponent lloc va ser producte d'un dels més impressionants esplendors de la cultura universal: les arts múltiples, la filosofia, la democràcia, el diàleg polític, etc.





Passat el temps va ser ocupat per un fervorós i fanàtic cristianisme incipient, després per musulmans, després va ser caserna de diversos exèrcits fins que una explosió va causar els majors destrosses. Els uns i els altres van arrasar tot allò contrari al que la seva religió considerava acceptable i es van dedicar a la destrucció de figures i decoracions en marbre finament llaurades. No és res de nou. La Mesquita de Còrdova, ara anomenada catedral per un episcopat més preocupat per esborrar la inesborrable petjada de l'islam i el nom d'un edifici que pels diversos casos de pederàstia produïts per alguns dels seus religiosos, s'assenta sobre el arrasat temple Cristià de Sant Vicent i la mateixa Mesquita va ser parcialment destruïda per Ferran III per construir en el seu interior una catedral catòlica.





Sembla que aquesta pulsió per la destrucció de l'altre i de les seves produccions és una cosa molt assentat en la història dels pobles. La presidència d'aquest fanàtic irresponsable que és Donald Trump està duent a límits impensables la capacitat per a la maldat de l'ésser humà, aquesta que no aflora per l'esforç i les renúncies que cada un realitza sobre la base de la recerca d'un bé col·lectiu. La cultura s'assenta sobre renúncies; sense aquestes el que ve és la destrucció. Renúncies, sobretot, a la realització dels propis desitjos a qualsevol cost i, per tant, renúncia a la dominació sobre l'altre. Però a aquest home això no sembla importar-li. També a Europa hi ha signes per tot arreu de tornada a la barbàrie. També entre nosaltres, res lluny, s'acomoden diverses barbàries complementàries encara que sigui sense voler-ho. Tot discurs excloent porta a la barbàrie que no és altra cosa que la tornada a una mena d'estat de naturalesa i de predomini de pertinences intenses que es mostren com aparentment salvadores. No se sap de què.

Només amb cuidar-nos els uns als altres podrem minorar la nostra estructural indefensió i fragilitat.





No sembla, diuen, que l'any en què ja estem hagi de ser bo i que caldrà una alta dosi d'esforç, sacrifici, seny i responsabilitat de la qual molt pocs, si n'hi ha algun, polítics que ens governen tenen existències.





Sembla que l'odi, els diversos odis, seran un dels majors perills. L'odi és una malaltia de l'ànima. "Una de les malalties de l'ànima és la seva inclinació a la venjança, a l'hostilitat i a l'ira" es pot llegir en el llibre de Shaykh Al-Sulami, "les malalties de l'ànima i els seus remeis, tractat de psicologia sufí (sX). " o, en un dir més actual, una de les més serioses pertorbacions d'una estructura psíquica ràpida i greument danyada. I perquè al contrari d'altres conflictes psíquics expressa formes de comportament que entren de ple en el que es pot anomenar maldat.





Trump odia Obama i a tots aquells a qui les seves polítiques solidàries, res tampoc de l'altre món, van poder beneficiar. Bolsonaro odia igualment a Lula i tot el que significa i pretén destruir les polítiques de suport als més fràgils amb el mateix ardor amb que els primers cristians demolien les magnífiques figures llaurades en els frisos dels temples politeistes.





Erdogan odia el procés de laïcitat a Turquia i fomenta caceres contra aquells que no pensen com ell i els seus. A Itàlia, Salvini odia als emigrants i als alcaldes que s'oposen a les polítiques inhumanes del govern, entre ells l'alcalde de Palerm, que li diu: "tots els règims (totalitaris) comencen amb unes lleis racials". . I així a Polònia, a Hongria i aquí entre nosaltres. Polítics que expressen interessadament preocupats per la seguretat amenaçada, diuen sense fonament, pels estrangers ara però per qualsevol que sigui diferent, demà, sense voler sentir que la veritable seguretat sorgeix preservant i garantint els valors positius de la convivència, la trobada i l'acollida . A aquests pensaments i accions de tall fonamentalista que apel·len a un nosaltres inqüestionable com si fóssim iguals; a aquests fonamentalismes religiosos o d'altres signes, com assenyala Carolin Emcke "els impulsa una idea similar: la de crear una comunitat homogènia, original i pura". A la web del Partit Popular es va mostrar recentment un twit demanant que l'actual president del govern li passi el que a altres persones, que van morir. La nova ultradreta odia sense pudor, és el mateix, tot allò que altres van construir i volen tornar a un ordre primitiu, a l'estil del pare de l'horda. Pretenen la tornada, si és que se'n va anar, d'un patriarcat abusiu del que gràcies als esforços d'un feminisme abarcatiu estem sortint. Partits democràtics se salten la llei o la violenten i forcen fins a límits impensables per generar pertinences i identitats que dutes a determinat límit sempre són perjudicials en tant es construeixen enfront d'un altre que se suposa hostil o que en qualsevol moment pot ser-ho amb la qual cosa estimulen i justifiquen les violències de tots dos.





L'aparició recent i inesperada de nous fanatisme confirma la idea que tot en nosaltres és fràgil. Que les bases sobre les que s'assenta la convivència són extremadament delicades i que, per això, estem cridats a un esforç permanent en donar-nos cures. Que els èxits obtinguts amb tants esforços poden, en qualsevol moment enfonsar-se.





És difícil, en aquests temps, creure en l'esperança tot i que estem obligatòriament obligats a seguir treballant per això.





Per si de cas som a temps de fer alguna cosa envio aquesta carta tardana als Mags d'Orient, que semblen ser els únics vinguts d'aquestes terres als que en l'actualitat se'ls obren les portes i els ports, i va elevar les meves pregàries per aquest acabat d'estrenar nou any.





Que hi hagi bones collites que ens donaran menjar.

Que no ens falti l'aigua, ni la sal, ni l'oli, ni el pa ni tot allò que necessitem per nodrir-nos.

Que cessin les violències que ens amenacen a tots i més als més fràgils.

Que la terra no tremoli, que l'aigua i el vent no destrueixin.

Que el foc no arrasi nostres camps.

Que no morin els peixos, ni els ocells, ni els arbres.

Que no mori més gent en els nostres mars; cada un que mor és una empremta en tots.

Que qui fuig la fam i de les guerres trobi l'acollida, uns braços oberts, un llit i una taula.

Que no hi hagi nens explotats ni joves que vaguin sols per món.

Que no hi hagi governants inhumans, que no aixequin murs ni fosses, ni disparin sobre ningú.

Que no es venguin armes.

Que sembrin les terres que estan ermes perquè tots mengin.

Que tot el que treballa tingui el seu sou digne.

Que els qui no poden treballar tingui ajuda sense que sentin la seva dignitat malmesa.

Que els bons polítics siguin estimats i els que no rebin el menyspreu i no els vots.

Que tothom accedeixi a la cultura.

Que ningú sigui discriminat per raó de gènere, edat, condició social ni per cap causa.

Que no tinguem por d'expressar la tendresa.

Que siguem flexibles, delicats i humils.

Que no tinguem por de ser honestos, a ser valents ni a ser considerats.

Que les paraules diguin el que diuen.

Que no ens enganyem amb llenguatges fal·laços.

Que no ens diguin promeses avui per incomplir demà.

Que els pobles es vulguin.

Que la gent es vulgui.

Que ens sigui donat el do de la ignorància perquè així buscarem saber.

Que ens sigui donat celebrar la diferència perquè sempre trobarem valors en l'altre.

Que ens sigui donat elogiar el desarrelament perquè al no ser els amos de cap territori no voldrem banderes, himnes ni fronteres.

Que quan vingui qualsevol adversitat siguem capaços de confiar en l'ajuda i que aquesta no falti.

Que cap poble se senti superior ni menyspreï a l'altre.

Que construïm la pau i no la guerra.

Que ningú encoratgi la violència perquè és difícil saber les seves conseqüències.

Que ningú sembra vents perquè només recollirà tempestats.

Que ningú s'atribueixi ser la veu de ningú.

Que no siguin necessaris comitès de defensa i salvació de no se sap què.

Que ningú es emboliqui en les banderes.

Que els himnes i arengues patriòtiques siguin eradicats.

Que les mares i pares tinguin cura dels seus fills amb cura i tinguin l'ajuda necessària per tasca tan important.

Que tornem a conquerir el carrer per a tots, que els nens i nenes juguin en els espais públics amb altres i no sols amb els mòbils.

Que si l'adversitat s'acarnissa amb nosaltres sapiguem aixecar-nos i seguir.

Que mai falti esperança per seguir treballant per millorar la vida.

Que qui estigui malalt trobi les cures necessàries.

Que cap persona passi gana ni set ni altres intempèries.

Que ni una dona mori a mans d'homes sense ànima.

Que no els falti l'ànim ni l'esperança a tots aquells que tenen cura i es fan càrrec de pal·liar adversitats.

Que ningú pateixi estigma per cap de les condicions per les que travessi.

Que no estiguin a les presons els que han d'estar fora.

Que la justícia sigui justa i igualitària.

Que els qui es dediquen a la política pensin en el bé de tots i no només en els del seu partit o territori.

Que mai decaiguem en l'esforç de construir una comunitat que té cura.

Que fem nostres les paraules que ens incloguin a tots com va cantar Ibn l'Arabí a

"L'intèrpret dels desitjos:" Hi va haver un temps en què rebutjava el meu proïsme si la seva fe no era la meva. Ara el meu cor és capaç d'adoptar totes les formes: és un prat per a les gaseles i un claustre per als monjos cristians , temple per als ídols i la Kaaba per als pelegrins, és recipient per a les taules de la Torà i els versos de l'Alcorà. perquè la meva religió és l'amor. és igual a on vagi la caravana de l'amor, el seu camí és el camí del meu fe.