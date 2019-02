Les "lectures dispars" de Miquel Escudero

Què tenen en comú Isabel Coixet, Miquel de Unamuno, Josep Borrell i Nelson Mandela? Formen part dels més de 170 articles de l'últim llibre de Miquel Escudero, 'Sostiene Mengano' (Ediciones Carena).





L'autor convida el lector a una ruta de vivències, criteris i lectures dividides en tres eixos temàtics: Societat, ciència i art; Pensament i literatura; i Història i política.





Escudero pretén fer pensar i relacionar les idees, més enllà de recordar noms o dates, tant a l'hora d'escriure com quan dóna classes als seus alumnes, amb respecte i també amb criteri propi més enllà de les aules.





"Aquest llibre és el resultat d'aquesta consciència i d'aquesta inquietud personal. Un professor que pensa fora de classe i que es dirigeix als lectors que pot assolir, persones que majoritàriament no coneix. No pretén donar lliçons a ningú (en molts casos, no podria), sinó donar un toc característic o peculiar d'un ventall de personatges (sempre diferents) que, per una raó o una altra, li interessen o li han cridat l'atenció ", explica en el pròleg.





En suma, Escudero pretén "reunir vivències de lectures dispars i munyir una coherència múltiple" per interpel·lar el lector sobre una realitat de dubtes i incerteses.





Miquel Escudero és escriptor i professor de Matemàtica Aplicada a la UPC. És autor de 'Duelo por un gato', 'Por nuestras calles' i 'Homes amagats en fórmules', i col·labora en diferents mitjans de comunicació.