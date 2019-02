Un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat Rutgers (Estats Units), i que ha estat publicat a la revista 'Psychiatry Research', ha posat de manifest que fumar molt pot danyar la salut visual.

Els investigadors van observar com els participants discriminaven els nivells de contrast (diferències subtils en l'ombrejat) i els colors mentre eren a 59 polzades d'un monitor de tub de raigs catòdics de 19 polzades que mostrava estímuls mentre els investigadors monitoritzaven tots dos ulls simultàniament.





Les troballes van indicar canvis significatius en la visió del color vermell-verd i blau-groc dels fumadors, el que suggereix que el consum de substàncies amb productes químics neurotòxics, com els de les cigarretes, pot causar la pèrdua general de la visió del color. També van trobar que els fumadors pesats tenien una capacitat reduïda per a discriminar els contrastos i els colors en comparació amb els no fumadors.





Estudis anteriors han assenyalat que fumar a llarg termini duplica el risc de degeneració macular relacionada amb l'edat i és un factor que causa el groc i la inflamació de les lents. No obstant això, ara, els resultats han mostrat que l'ús excessiu de cigarrets, o l'exposició crònica als seus compostos, afecta el processament visual.





Encara que la investigació no va donar una explicació fisiològica dels resultats, els experts creuen que atès que la nicotina i el fumar danyen el sistema vascular, també podria danyar els vasos sanguinis i les neurones a la retina.