Les dones a Espanya dediquen a la llar i a la família gairebé dues hores més al dia que els homes, segons l'estudi 'Cost d'oportunitat de la bretxa de gènere' de 'ClosinGap'. Aquest informe assenyala que aquesta "desigualtat" té un potencial econòmic superior als 100.000 milions d'euros, un 8,9% del PIB de 2017.





La investigació, elaborada per la consultora Afi, ha estat presentada aquest dilluns, 18 de febrer, a Madrid al Campus Repsol, que és la companyia que integra aquest clúster.





Segons apunta l'estudi, les dones destinen quatre hores i mitja a aquestes tasques de la llar i cura, gairebé dos més que els homes, encara que en el cas de les llars formades per parelles (amb o sense fills) la diferència s'amplia a gairebé tres hores.





El soci d'Afi Diego Vizcaíno ha recalcat que aquest "desigual repartiment recau especialment sobre les dones", els qui d'eliminar aquesta bretxa disposarien de "49,5 milions d'hores més cada dia". Segons l'estudi, en conjunt, els homes espanyols dediquen 37,5 milions d'hores al dia a les cures i tasques de la llar, enfront de les 87 que utilitzen les dones. Així mateix, ha destacat que Espanya, en matèria de conciliació, està "lluny" de països de l'entorn com Suècia, on la diferència entre la dedicació de les dones a aquestes tasques en comparació a la dels homes "és només de 35 minuts".





Segons l'estudi, les dones perceben tenir fills afecta més negativament a la seva carrera laboral que els homes, sent elles a més les que generalment opten per agafar-se permisos per naixement de fills o excedències per cures familiars. No ho fan de manera voluntària, sinó pels "problemes" de conciliació de la vida personal i la laboral a Espanya, segons ha apuntat Vizcaíno.





REDUCCIONS DE JORNADA I ABANDONAMENT DEL MERCAT LABORAL





Així mateix, la "falta d'encaix" entre les dues facetes també porta a moltes a reduir-se la jornada professional, concretament el 2017 hi va haver un "24,2% de les dones" que van optar per una jornada parcial, enfront d'un "7,3% "dels homes, segons ha exposat.





"Si més de 400.000 dones no haguessin de deixar de treballar a temps complet el PIB creixeria més d'un punt", ha asseverat Vizcaíno, que sosté que es podrien haver generat 12.000 milions d'euros addicionals. "No hi ha un encaix per conciliar, i això obliga de manera no voluntària a optar a aquesta jornada parcial", ha postil·lat.





Vizcaíno, citant dades de l'INE, ha ressaltat que "més d'un 22%" de les dones en edat de treballar opten per sortir del mercat del treball per dedicar-se a aquestes tasques de la llar i cures, enfront del 2,5% dels homes . "Per cada home en situació d'inactivitat per dedicar-se a tasques domèstiques, hi ha nou dones", ha incidit.





Acabats els permisos per maternitat o excedències per cures familiars, al voltant d'un 5% per cent de les dones decideixen abandonar el mercat laboral i passar a la inactivitat i aproximadament un 3% es redueixen la jornada. "Tenim un 8,4% de dones que de manera total o parcial es despengen", ha agregat. Per la seva banda, Pilar Rojas, responsable de Cultura Corporativa a Repsol, ha dit al respecte que "hi ha una infrautilització del talent femení".





"BRETXA" ENTRE EL CALENDARI LABORAL I PROFESSIONAL





"Hi ha una manca de sincronització. Tenim una bretxa de 35 dies entre el calendari professional i escolar", ha afegit Vizcaíno. Això són 35 dies en què els menors no van al col·legi però, però, han d'estar a cura de majors d'edat. En aquest sentit, ha dit que les dones fan més ús de la jornada contínua que els homes. Segons l'informe, la jornada partida a Espanya fa que els treballadors i treballadores perdin 1.700 milions d'hores a l'any per disposar-les per temps lliure.





A més, l'informe també calcula que, si aquests treballs de cures i llar fossin remunerats, les administracions públiques podrien ingressar al voltant de 39.659.000 d'euros, el que equival a més de 1,2 vegades l'import dels interessos del deute de 2017 .





La directora general de Comunicació i Presidència de Repsol, Begoña Elices, ha reivindicat mesures cap a la igualtat real entre homes i dones, tenint en compte que la incorporació de la dona al mercat laboral "no ha anat acompanyada" d'un canvi estructural en la forma en la qual s'organitza la llar. "Aquesta desigualtat forma part del dia a dia", ha lamentat, demanant més flexibilitat horari laboral.





Per la seva banda, la presidenta de ClosinGap, Marieta Jiménez, ha recordat que a Espanya únicament un 25% de dones estan en posicions de lideratge, i un 18% de dones en consells d'empreses, unes taxes que porten anys "congelades". "Si pensem quant temps ens queda per aconseguir la igualtat són 200 anys", ha conclòs.