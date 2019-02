Torra i Puigdemont llancen una soflama antieuropeista a Brussel·les

El president de Catalunya, Quim Torra, i el seu predecessor en el càrrec, Carles Puigdemont, han llançat aquest dilluns des de Brussel·les dures crítiques contra la Unió Europea per no censurar el judici als líders independentistes del 'procés' i per no acceptar el paper de mediador internacional que li reclama el moviment sobiranista.





Tots dos han carregat especialment contra el president del Parlament Europeu, el conservador italià Antonio Tajani, a qui han acusat d'actuar al dictat dels partits espanyols d ' "extrema dreta" per no haver autoritzat que la conferència que s'han pronunciat en un hotel de luxe de Brussel·les tingués lloc a les instal·lacions de l'Eurocambra.





"En lloc de defensar els drets de tots els europeus, Tajani ha convertit el Parlament Europeu en un titella dels partits espanyols d'extrema dreta i del senyor Borrell, el ministre d'Exteriors, que sempre està en contra el diàleg amb Catalunya", ha dit Torra davant d'una audiència principalment catalana, que ha omplert una sala amb un aforament de 250 places.





PUIGDEMONT TAMBÉ ATACA A TAJANI





En la mateixa línia s'ha pronunciat Puigdemont, per a qui Tajani ha imposat "una llei mordassa 'de facto'" i ha posat en dubte que les raons de seguretat que ha esgrimit el president de l'Eurocambra per vetar l'acte es sostinguin, atès que des que viu fugat a Bèlgica ha tingut l'oportunitat de visitar els Parlaments de diversos països europeus sense que això plantegés "problemes" en aquestes institucions.





"La Unió Europea no pot seguir donant suport actituds 'demofóbicas' com el suport de Tajani als partits espanyols que donen suport a la repressió", ha continuat Puigdemont, per a qui és una "vergonya" per a Europa que hi hagi el que ha denominat com "presos polítics "en un dels seus estats membres.





"La credibilitat democràtica europea estan en risc a Madrid ara, aquesta és una crisi europea", ha arribat a afirmar Puigdemont.