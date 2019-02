L'exconseller de Presidència de la Generalitat Jordi Turull ha destacat avui en el judici del procés que se celebra al Tribunal Suprem que "el moviment independentista de Catalunya va de baix a dalt".









Turull ha insistit que es tracta d'un procés pacífic en el qual es defensa el diàleg amb l'Estat i, pel que fa a les seves responsabilitats polítiques, ha remarcat que "no és cap anormalitat intentar per la via pacífica i democràtica fer allò amb el que t'has compromès amb els ciutadans de Catalunya".





"El Parlament i el Govern sempre van buscar insistentment el diàleg i l'acord, fins a l'aplicació del 155", ha afegit Turull.





TESTIFICAR EN CATALÀ





L'exconseller ha començat aquest dimarts a declarar en el judici pel procés independentista expressant la seva queixa per no poder fer-ho en català i no comptar amb una traducció simultània.





Després de ser convidat pel president del tribunal, el magistrat Manuel Marchena, a seure a la taula per declarar, Turull ha recordat que ell és un dels acusats que va demanar declarar en català i comptar amb traducció simultània.





Segons ha explicat, el va sol·licitar "no tant per un tema emocional", sinó per tenir "totes les garanties", ja que considera que "l'espontaneïtat" és una circumstància molt "important tant per a l'acusat com per al tribunal".





"Amb la traducció consecutiva això no és possible. Per a la senyal de televisió està tot inventat, també per a la Internet, però té vostè raó quan diu que la gent en aquesta sala té dret a entendre tot", ha dit Turull a Marchena.





L'exconseller ha matisat que ha fet aquest comentari com una mera "reflexió", apuntant a més de facilitar auriculars a les persones que estan presents a la sala -magistrats, fiscals, acusació, advocada de l'Estat i públic- "no és una despesa, sinó només una inversió ".





Marchena li ha respost que la seva protesta queda anotada en el diari de sessions i ha dit a Turull que té dret a respondre a les preguntes que consideri oportú, després de la qual cosa l'acusat ha comunicat al tribunal que contestarà a la Fiscalia, a l'Advocacia de l' estat i a la seva defensa, no així a l'acusació popular que exerceix Vox.





La Fiscalia ha preguntat a Turull si és soci d'Òmnium Cultural, la mateixa pregunta que el ministeri públic va fer a Joaquim Forn. "No em consta que ser soci d'Òmnium sigui cap delicte. Em sorprèn que se'm faci aquesta pregunta ara", ha indicat l'exconseller.





"NI UN EURO PÚBLIC"





L'exconseller, que s'enfronta a 17 anys de presó per rebel·lió i malversació de fons públics, ha assegurat que no es va usar "ni un euro públic" en l'organització del referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017, així com en les campanyes de publicitat, almenys, les dependents del seu departament. Malgrat això, el fiscal Jaime Moreno li ha mostrat factures que l'exconseller no ha sabut explicar.





El representant del Ministeri Públic ha centrat el seu interrogatori en el finançament dels preparatius i campanyes de publicitat per a la votació. En aquest punt, Turull ha començant afirmant que quan va entrar en la Conselleria al juliol de 2017, per substituir Neus Munté, li van comunicar que hi havia en marxa la denominada campanya 'Civisme', que finalment no es va arribar a realitzar per falta de pressupost.





Si bé, ha indicat que després d'haver sol·licitat diverses vegades el traspàs de 13 milions d'euros des de la Conselleria d'Economia, que dirigia l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, els diners no van arribar en cap moment. Per aquesta circumstància aquesta campanya no va arribar mai a desenvolupar-se perquè va quedar "deserta", ha explicat.





No obstant això, sí que es va emetre una publicitat en la ràdio i televisió pública de Catalunya en la qual apareixen unes vies ferroviàries amb el lema "Vas néixer amb la capacitat de decidir, renunciaràs?", cosa que Turull ha negat que pertanyés a 'Civisme'. Ha afegit que aquesta imatge de les vies del tren es va presentar a la fi d'agost, després que ell mateix i l'expresident Carles Puigdemont rebutgessin la proposta de la Secretaria de Comunicació, en la qual apareixia un ocell sortint d'una gàbia.





En aquest sentit, per justificar que el seu departament no va malversar, ha indicat que aquest anunci va ser gratuït perquè es considerava publicitat institucional, emparant-se en un conveni marc de comunicació de la Generalitat i en què així es va fer anteriorment en la consulta sobiranista del 9 de novembre de 2014. En aquest moment, el fiscal li ha mostrat en la pantalla de televisió del Saló del Plens diverses factures relacionades amb aquesta campanya, sobre les quals l'acusat ha afirmat que "aquestes factures ni s'han pagat, ni s'han de pagar".





ASSISTENTS





En la sessió d'aquest dimarts, la quarta del judici del procés, han entrat a la sala de vistes la diputada de JxCat Gemma Geis, mentre que fora del tribunal fan costat als declarants la consellera de Presidència, Elsa Artadi, la diputada Anna Geli i el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujo i una delegació del Departament de Territori i Sostenibilitat encapçalada pel conseller Damià Calvet, que segueixen declaració des de la Delegació del Govern-Blanquerna.





Per part d'ERC, ha acudit aquest dimarts al Suprem una nodrida representació composta el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch; el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall; la portaveu i diputada al Parlament, Marta Vilalta; la portaveu al Parlament, Anna Caula -que ha entrat dins de la Sala-, i els portaveus al Congrés, Joan Tardà i Gabriel Rufián.





Igualment s'han anat els portaveus al Senat, Mirella Cortès i Bernat Picornell; la candidata a les eleccions europees i parella de Raül Romeva, Diana Riba; els diputats al Parlament Ferran Civit i Rut Ribas, els diputats al Congrés Carolina Telechea, Joan Olòriz, Ana Surra i Jordi Salvador; els senadors Elisenda Pérez, Anna Azamar, Jordi Martí, Josep rufa, Laura Castel, Miquel Aubà, Robert Masih i Xavier Castellana.