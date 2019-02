Torra i Colau plantaran al Rei en la presentació del Mobile

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que participarà en el sopar de benvinguda del Mobile World Congress (MWC) d'aquest diumenge, ha comunicat que no serà present en el besamans del rei Felip VI.





Com ja va fer l'any passat, l'alcaldessa no participará de l'acte protocolari perquè considera que és una pràctica desfasada, rància, antiga i gairebé medieval, "que suggereix un servilisme que s'hauria de superar".





En una atenció als mitjans aquest dimarts, Colau ha explicat que saludarà al Rei i a totes les autoritats perquè és "una persona educada i molt conscient" del seu rol institucional, ha dit, però s'ha reivindicat com a republicana i ha dit que la prefectura de l'Estat per herència sanguínia no està justificada en ple segle XXI, i ha apostat per modernitzar les institucions.





L'alcaldessa també ha justificat la seva absència a la besamans criticant el paper del monarca davant la crisi catalana: "En lloc de fer el paper de diàleg ha fet el contrari".













Colau ha dit estar convençuda que la nova edició del MWC serà un èxit "com ha estat en els últims anys" i ha remarcat la importància de l'esdeveniment or als congressistes que atrau i per situar la ciutat en una bona posició en el sector del mòbil i en el marc de la innovació tecnològica.





TORRA, TAMBÉ





El president de la Generalitat, Quim Torra, saludarà el rei Felip VI "per educació" en l'edició del MWC que se celebrarà la setmana que ve a Barcelona però no participarà en el besamans.





"Som persones educades. Si dues persones es troben el més normal és que saludin", ha subratllat el conseller d'Interior, Miquel Buch, en roda de premsa posterior al Consell Executiu, després de suggerir que buscaran alternatives a la pràctica del besamans per considerar que es pot saludar d'una altra manera.





Segons Buch, Torra i la resta de consellers assistiran a tots els actes als quals els convidin en el marc del MWC, i ha assegurat que no tenen previst trobar-se amb el Rei ni amb el president del Govern, Pedro Sánchez.