L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas s'ha ofert a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per ser candidat a una llista a les eleccions europees del proper 26 de maig.





En una intervenció en RAC-1, Cuevillas ha explicat que li ha posat sobre la taula la seva disponibilitat a Puigdemont: "En principi li sembla bé".





"Si el meu perfil encaixa en unes llistes jo estic disponible" per participar a la llista o com a cap de llista, ha valorat, i ha indicat que si hi ha primàries també està disposat a concórrer.





"Estic defensant una causa i la defensa d'aquesta causa política es fa dins i fora de la sala" del Tribunal Suprem, ha valorat.





Per Cuevillas, qui vagi a Europa en la pròxima legislatura ha de "denunciar el que està passant a l'Estat espanyol", en referència al judici als líders sobiranistes.





"Jo no tinc ganes de fer un salt a la política, jo el que vull és continuar defensant la causa, i crec que on ho puc fer útilment és a Europa", ha dit.





Ha puntualitzat que sobre aquesta qüestió ha parlat amb l'eurodiputat Ramon Tremosa, que "està perfectament d'acord", de qui ha dit que té uns coneixements i un 'know-how' que s'haurien d'aprofitar, i ha vist indiferent qui anirà de primer o de segon a la llista.