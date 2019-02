El dissenyador alemany Karl Lagerfeld ha mort aquest dimarts, 19 de febrer, segons informa la revista 'Paris Match'. La publicació detalla que Lagerfeld va ser hospitalitzat aquest passat dilluns a la nit i que va morir aquest dimarts al matí.





La notícia de la mort també ha estat confirmada per una font propera a la firma de moda Chanel, que Lagerfeld dirigia des de 1983.





Karl Lagerfeld era considerat un déu en el món de la moda, on va romandre al cim durant més de mig segle i fins a la seva mort, a una edat que gairebé coneixia, excepte ell. En qualsevol cas, la data de naixement considerada com la més fiable era la del 10 de setembre del 1933.





Els seus vestits foscos esportius, el seu pèl blanc i recollit en cua de cavall, juntament amb les seves ulleres de sol tenyides, li van fer recognoscible a l'instant en els últims anys. "Sóc com una caricatura de mi mateix, i això m'agrada", deia en una cita llegendària que se li atribueix.





El dissenyador alemany va ser conegut per la seva associació amb Chanel de França, que data de 1983. La marca, segons explica la llegenda, corria el risc de convertir-se en referència de gent de la tercera edat adinerada i va passar a ser una de les cases d'alta costura més valuoses del món.





No obstant això, Lagerfeld va aconseguir convertir-se en una marca amb dret propi ja que també treia col·leccions per Fendi de LVMH i la seva etiqueta homònima. La seva intuïció artística, la seva visió per als negocis i el seu ego provocar el seu triomf en el món de l'alta costura, on va ser venerat i temut en proporcions iguals pels seus competidors i models.





La seva negativa a mirar al passat va ser un dels seus majors actius, segons destaquen els que el van conèixer. El dissenyador també va unir el jove i el modern fins a l'últim moment com reflecteix el fet que s'unís amb Kaia Gerber, de 17 anys (filla de Cindy Crawford), per a una col·laboració llançada per la seva marca Karl Lagerfeld el 2018.





Fotògraf consumat, va dibuixar els seus propis dissenys a mà, un fenomen no gaire habitual en el món de la moda. Era conegut per la seva erudició i la seva inclinació per la literatura, ja que era un lector dels principals diaris del món.





'KAISER KARL'





Lagerfeld, anomenat pels mitjans com 'Kaiser Karl' i 'Fashion Meister', va néixer a Hamburg de mare alemanya i pare suec que es dedicava a importar llet condensada. Va passar els seus primers anys amagat de la II Guerra Mundial en una finca familiar a Bavaria i va tenir un tutor francès.





Posteriorment, la seva família es va mudar a Paris i, el 1954, va aconseguir el seu primer reconeixement ja que, gràcies a un abric de llana, va guanyar un premi, que li va valer per ser aprenent del dissenyador Pierre Balmain.





Va ser el principal rival i competidor d'Yves Saint Laurent que, mort el 2008, es va convertir en el líder de l'alta societat mentre que Lagerfeld era considerat el guru dels 'nens salvatges'. Tampoc va tenir cap problema a col·laborar amb marques properes al gran públic ja que el 2004 es va unir a H & M per unes col·leccions d'edició limitada.





El seu veritable èxit va arribar a mitjans de la dècada de 1960 amb Chloe, la marca de moda que ara pertany a la suïssa Richemont i a la qual va estar unit de manera intermitent fins al 1997. Però va ser Chanel qui el va portar a convertir-se en tota una estrella.





Lagerfeld era considerat una persona exigent amb els seus models com reflecteix el fet que acomiadés el 1999 a la seva amiga, l'exmodel de Chanel Inés de la Fressange, després que ella acceptés fer-se passar per Marianne, el símbol nacional de França, sense preguntar-li primer .





També va ser conegut per les seves polèmiques declaracions com les abocades contra la guanyadora de l'Oscar Meryl Streep després de suggerir que s'havia negat a fer servir un vestit dissenyat per ell en una cerimònia de lliurament de premis per un altre que ella volia pagar; o amb la cancellera Angela Merkel a la qual en 2017 va culpar per ajudar a un partit d'extrema dreta a obtenir escons parlamentaris.





En els pocs moments en què no estava treballant, Lagerfeld vivia en qualsevol de les seves propietats de París, Alemanya, Itàlia o Mònaco, ambientades al segle XVIII. El seu gat 'Choupette', descrit en les xarxes socials com "la filla de Karl Otto Lagerfeld", compta amb més de 100.000 seguidors a Instagram i un acord de publicació.