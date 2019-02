CaixaBank estrena nou lema: 'Escoltar Parlar Fer'

Caixabank ha llançat aquest dimarts el nou lema 'Escoltar Parlar Fer' per evidenciar el seu compromís amb les persones i amb una forma diferencial de fer banca.





El nou lema aspira a construir un relat transversal i perdurable en el temps, alineat amb les prioritats definides en el seu nou Pla Estratègic 2019-2021, ha informat l'entitat bancària aquest dimarts en un comunicat.





El 'claim corporatiu' recull el guant dels històrics 'Parlem' (2002) i 'Tu ets l'estrella' (2011), dos eslògans que van identificar a l'entitat durant anys.





El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha explicat que 'Escoltar Parlar Fer' sintetitza en tres paraules una actitud i un compromís i defineix una manera de ser inspirada i bolcada en les persones.





"Hem volgut reflectir el nostre estil dialogant, proper, centrat en les necessitats i aspiracions dels nostres clients. Però no només això: amb la paraula Fer sumem la nostra vessant activa, amb la qual apostem pel progrés individual i social", ha afegit.





Per la seva banda, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha sostingut que amb el lema volen comunicar una manera de relacionar-se que comença per escoltar el client i conèixer la seva opinió i necessitats; per parlar amb ells i, sobretot, per anar un pas més enllà del diàleg: per fer coses i per fer que les coses passin".





El procés de recerca i definició del nou eslògan ha durat vuit mesos, un procés en el qual han participat i opinat més de 40 alts directius i més de 160 clients i no clients de diferents edats i perfils.