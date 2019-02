El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha anunciat que la Supercopa d'Espanya canviarà de format el proper estiu per convertir-se en una 'Final Four' entre els dos primers classificats de LaLiga i els finalistes de la Copa del Rei que es disputarà fora d'Espanya, la proposta s'espera aprovar a l'abril en l'assemblea general de la RFEF.





"La Supercopa d'Espanya es jugarà fora d'Espanya. Portaré en la propera assemblea un nou canvi de model perquè hi hagi una 'Final Four' en la qual participaran els finalistes de la Copa i el primer i segon de LaLiga. Si hi ha coincidència optarem per la classificació històrica de la Copa del Rei. Amb aquest nou model aconseguim fer participar altres clubs professionals d'una manera important. Es jugarà en un període de quatre o cinc dies i esperem aprovar-lo a l'abril. Obre el ventall al fet que hi hagi dos o tres clubs més que puguin entrar en una generació d'ingressos", ha anunciat Rubiales en els Esmorzars Esportius d'Europa Press, patrocinats per Liberbank, Loteries i Apostes de l'Estat (LAE) i Repsol.





D'aquesta manera, la Supercopa fa un pas endavant en la seva evolució, després que el passat estiu es disputés per primera vegada fora d'Espanya, concretament a Tànger (Marroc), on el Barcelona va guanyar el títol davant el Sevilla (2-1). En principi, la idea és que en la propera edició s'enfrontin en semifinals el campió de la Copa contra el segon de LaLiga i el subcampió de la Copa contra el campió de LaLiga.





TEBAS RESPON





El president de LaLiga, Javier Tebas, ha declarat el seu desacord amb Luis Rubiales i la seva idea de com articular una nova Supercopa d'Espanya. "És una nova ocurrència que es pren sense saber els efectes que té i generant falses expectatives", ha afirmat Tebas.





Després de conèixer-se la notícia, Tebas s'ha queixat perquè assegura no haver rebut "ni un sol comentari sobre aquest tema en les reunions del conveni de coordinació de la RFEF".





El president de LaLiga ha atacat durament a Rubiales, a qui acusa de desatendre el futbol no professional, que és allò que segons el president de LaLiga s'hauria de dedicar.