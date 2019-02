El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha presentat aquest dimarts el pla per ampliar el recinte de Gran Via a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i renovar el de Montjuïc a Plaça Espanya.





Aquest pla s'estima que suposarà una inversió de 380 milions d'euros i es preveu que les obres d'ampliació finalitzin el 2024 i les de modernització, en 2029.





En la presentació del Pla d'Infraestructures firals han participat el president de la Generalitat, Quim Torra; les alcaldesses de Barcelona i L'Hospitalet, Ada Colau i Núria Marín, i el president del consell d'administració de Fira de Barcelona, Pau Relat.





La proposta preveu la construcció d'un nou pavelló al costat del recinte de Gran Via. Aquest edifici addicional, amb uns 60.000 metres quadrats, serà una de les més grans i modernes del continent i tindrà dues plantes més d'una ala auxiliar per a usos firals.





D'altra banda, el recinte de Plaza España es renovarà i s'adaptarà a les actuals necessitats firals --va ser construït en 1929-- seguint el projecte 'Univers Montjuïc', que està en fase d'estudi i que planteja generar, entre altres qüestions, noves zones per a l'exposició d'empreses, l'emprenedoria i el cotrabajo, i recuperar espais per a usos ciutadans.





MANTENIR EL MOBILE





Marín i Colau han assegurat que aquesta ampliació i renovació dels recintes de Fira de Barcelona milloraran les possibilitats que el saló internacional dels mòbils, el Mobile World Congess (MWC), es quedi a Barcelona i Hospitalet quan finalitzi el seu contracte en 2023.





"No ens podem relaxar", ha remarcat Marín i ha apostat per tenir les millors condicions per a tenir més oportunitats i ser més atractius enfront d'altres ubicacions, malgrat que ha remarcat que la organització està molt satisfeta amb la seva actual ubicació.





FINANÇAMENT





Fira 2000 serà l'encarregada de preparar un projecte que inclogui el desenvolupament financer i patrimonial de les inversions --la xifra total es preveu que divideixi en dues per a desenvolupar tots dos projectes--, i se seguirà el model que es va aplicar en 2006 per a finançar la construcció del recinte de Gran Via.





En aquest sentit, les parts que han acordat el protocol s'han compromès a subscriure un nou pacte d'accionistes de Fira 2000 en el termini de sis mesos des de la signatura d'aquest.





El president de Fira 2000, Albert Castellanos, ha remarcat que la societat patrimonial podrà tornar a ser amb aquest projecte "un vehicle útil" per a les inversions que implica, ja que presenta totes les garanties per a afrontar-les.