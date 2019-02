El Centre Mèdic Teknon compleix el seu 25 aniversari

El Centre Mèdic Teknon, que va obrir les portes el 18 de febrer de 1994, ha complert 25 anys, una efemèride que va començar a commemorar el passat dilluns amb un acte pels professionals del centre i que celebrarà al llarg dels pròxims mesos amb diverses activitats.





Referent i líder en el sector sanitari privat espanyol i també en l'àmbit internacional, el Centre Mèdic Teknon ha estat pioner en innovacions tecnològiques i de gestió, com la creació de l'Institut Oncològic l'any 2000, la incorporació de la primera ressonància magnètica oberta d'alt camp el 2012, la instal•lació del quiròfan híbrid l'any 2017 o la posada en funcionament de l'Institut del Cor l'any passat, entre moltes altres. I no només la innovació ha estat una de les seves principals apostes al llarg d'aquests anys; el seu model assistencial, basat en la rigorosa cultura de gestió de la qualitat i la seguretat del pacient, li ha valgut la prestigiosa acreditació nord-americana Joint Commission International, revalidada per cinquena vegada consecutiva des de l'any 2002. La Joint Commission International (JCI) és l’entitat líder mundial en avaluació i acreditació del compliment d'alts estàndards de qualitat en centres sanitaris, i Centre Mèdic Teknon és l'hospital que té i manté l'acreditació internacional des de fa més anys a Espanya. Aquest any Teknon torna a sotmetre’s a l'avaluació de la JCI per obtenir el seu sisè distintiu.





El centre sanitari, actualment pertanyent al Grup Quirónsalud, el grup hospitalari més important d'Espanya i el tercer d'Europa, va registrar l'any passat més de 19.500 altes hospitalàries, més de 75.500 estades i més de 235.000 proves diagnòstiques, un increment sostingut i constant al llarg d'aquests anys tot i els canvis soferts en la seva propietat i gestió. En tota aquesta activitat, l'excel•lència en l'experiència del pacient és l'eix que el centre mèdic i el grupa plica en tot procés i gestió. Com a exemple, el nou Institut del Cor inaugurat fa 3 mesos i mig, un dels projectes estratègics més ambiciosos de la companyia, ja s'ha dissenyat i s'està gestionant des de la perspectiva del pacient i al compliment de les seves expectatives. La tasca dels professionals, els espais i els equipaments pretenen respondre a les necessitats del pacient, a la seva experiència i la dels seus familiars, més enllà de la mera satisfacció.





Tal com ha explicat en l'acte que ha donat inici a l'any de commemoració el director del centre, el Dr. José Luis Simón, "és important celebrar aquesta efemèride per recordar comes va començar a construir la històriad'unprojecte innovador, amb un gran nombre de professionals implicats i compromesos, amb moltes innovacions durant tots aquests anys, i amb una visió de futur important que sempre ha singularitzat al centre. Cal agrair a tots els professionals que hi són des del primer dia el seu gran compromís i a tots els que hi han estat en algun moment el fet d'haver contribuït a forjar aquesta història d’èxit". Teknon és un complex sanitari de més de 70.000m² que compta amb una àrea d'hospitalització de 230 habitacions, amb un cos facultatiu que cobreix totes les especialitats medicoquirúrgiques i en el qual treballen més de 2.000 professionals de la sanitat. L'hospital és un referent internacional en Oncologia, Cardiologia i Cirurgia Cardiovascular, Traumatologia, Cirurgia Maxil•lofacial, Cirurgia Estètica, Neurocirurgia i Urologia.





Amb més d'un milió cent mil pacients tractats i més de cinquanta-sis mil naixements en aquests 25 anys, en el seu primer any Centre Mèdic Teknon comptava tan sols amb 60 llits i una plantilla de 185 professionals. El primer dia de la seva activitat, el 18 de febrer de 1994, es van registrar 57 urgències, es van practicar 8 proves diagnòstiques programades, una intervenció quirúrgica, i van pernoctar a la clínica 12 pacients. Si en el primer any, el 1994, es van realitzar 2.517 intervencions, l'any 2018 es van practicar 20.930 intervencions i en total es van dur a terme més de 295.000 assistències sanitàries. Tot aquest creixement i evolució ha anat acompanyat també dels innovadors processos informàtics que es van implantar des dels seus inicis, sent per exemple pioner, ja l’any 2009, en la implementació de la història clínica electrònica. L'any 1994 Teknon comptava amb 63 punts de treball informatitzats i actualment compta amb 600.





Per celebrar el seu 25 aniversari, l'hospital va iniciar ahir el programa d’activitats per commemorar l’efemèride amb un espectacle pirotècnic i la bufada de les espelmes d’un pastís d’aniversari per una representació de professionals que fa 25 anys que estan al centre. Durant els propers mesos s’ha previst una exposició, una sèrie de vídeos amb pacients que porten des del primer any confiant al centre, i una festa per reconèixer la vinculació dels treballadors al centre mèdic.





A més, a l'exterior de l'edifici llueixen lones i vinils amb la imatge commemorativa de l'aniversari, i tant els pacients com els usuaris rebran un petit obsequi.