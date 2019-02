El senador Bernie Sanders ha anunciat aquest dimarts que es presentarà en el procés electoral intern del Partit Demòcrata per ser elegit candidat en les properes eleccions presidencials del 2020, després d'haver estat derrotat en el seu intent anterior per l'ex-secretària d'Estat nord-americana Hillary Clinton.





"Volia que el poble de Vermont fos el primer a saber-ho", ha dit Sanders, en una entrevista concedida a la Ràdio Pública de Vermont (VPR), l'estat pel qual és senador.





"El que prometo fer, quan treballi per a tot el país, és portar els valors que tots nosaltres a Vermont estem orgullosos de tenir, la confiança en la justícia, la comunitat, la política de base, les reunions municipals. Això és el que portaré a tot el país", ha afirmat el senador.





Sanders es va presentar com a candidat del nomenament del Partit Demòcrata per a les presidencials del 2016 però va ser derrotat per l'ex-secretària d'Estat Hillary Clinton, que després va perdre els comicis davant del candidat republicà, el magnat Donald Trump.