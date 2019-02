Veïns del Raval demanen al ple suport per revocar la cessió de la Capella del Macba

L'Assemblea d'Acció Riera Baixa del barri del Raval de Barcelona han demanat als partits de l'Ajuntament donar suport en el ple d'aquest divendres la iniciativa ciutadana que insta el govern municipal a iniciar els tràmits per extingir la cessió de la Capella de la Misericòrdia a Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) per ubicar-hi el nou CAP Raval Nord.





En un comunicat aquest divendres, l'associació veïnal ha criticat que el director del Macba, Ferran Barenblit, és aliena a les necessitats del barri, i també ha titllat de "classista" el comunicat '+ Macba + Cultura' per insultar tot un barri en lluita pel dret a l'habitatge en parlar de desnonament del Macba, en les seves paraules.





"Estem davant un moment històric per al Raval. En el qual els partits que voteu sí quedareu com gent valenta que impulsa una iniciativa veïnal. Una cosa que ja han decidit els veïns. O com uns miserables, que poseu per sobre dels interessos partidistes i del capital davant les necessitats i la voluntat d'un barri sencer", ha expressat l'associació.