Investigadors han demostrat que un tipus d'imatge de ressonància magnètica, anomenada ressonància magnètica sensible a la neuromelanina (NM-MRRI, per les seves sigles en anglès), és un biomarcador potencial per a la psicosi.





Van detectar que el senyal NM-MRI era un marcador de la funció de la dopamina en persones amb esquizofrènia i un indicador de la gravetat dels símptomes psicòtics en persones amb aquesta malaltia mental. L'estudi, finançat per l'Institut Nacional de Salut Mental (NIMH, per les sigles en anglès), que forma part dels Instituts Nacionals de Salut nord-americans, es detalla a 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.





"Les alteracions que afecten el neurotransmissor dopamina s'associen amb una sèrie de trastorns mentals i neurològics, com l'esquizofrènia i la malaltia de Parkinson", afirma Joshua A. Gordon, MD, director de NIMH. "A causa de la funció que exerceix la dopamina en aquests trastorns, la capacitat de mesurar l'activitat de la dopamina és fonamental per millorar la nostra comprensió d'aquests trastorns, inclosa la millor manera de diagnosticar-los i tractar-los", afegeix.





La neuromelanina és un pigment fosc creat dins de les neurones de dopamina del mesencèfal, particularment en la substància negra, una àrea del cervell que exerceix un paper en la recompensa i el moviment. La neuromelanina s'acumula al llarg de la vida i només s'elimina de les cèl·lules després de la mort cel·lular, com passa en els trastorns neurodegeneratius com la malaltia de Parkinson. Els científics han trobat que el senyal NM-MRI és més baixa en la substància negra de les persones amb malaltia de Parkinson, el que reflecteix la mort cel·lular que es produeix en aquests pacients.





Tot i la utilitat d'aquesta eina per detectar la pèrdua de neurones en malalties neurodegeneratives, encara no s'ha mostrat evidència que la NM-MRI proporcioni un marcador de la funció de la dopamina, ni s'ha demostrat la seva utilitat en individus sense malalties neurodegeneratives, segons els autors.





En aquest estudi, Guillermo Horgade, la Universitat de Columbia, a Nova York, Estats Units, i col·legues van realitzar una sèrie d'estudis de validació per demostrar que la RMN-RMN pot servir com un marcador de la funció de la dopamina en individus sense trastorns neurodegeneratius.





"Els principals avantatges d'aquesta tècnica són que, en comparació amb altres mesures establertes i més directes de la funció de la dopamina, l'MRI sensible a la neuromelanina no implica radiació o procediments invasius --destaca Horga--. Aquest avantatge la fa més adequada per a les poblacions pediàtriques i per la repetició d'escàners, el que podria ser útil per monitoritzar la progressió de la malaltia o la resposta al tractament, i només requereix un escaneig curt que podria implementar-se en la majoria dels escàners clínics. També proporciona una resolució anatòmica molt alta en comparació amb les mesures de PET, la qual cosa és important per a examinar les funcions o disfuncions de parts específiques de la substància negra".