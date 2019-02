Vox té previst celebrar el proper dia 30 de març un gran acte de precampanya electoral al Palau de Sant Jordi de Barcelona i donar així el tret de sortida al cicle electoral que començarà amb els comicis al Palau de la Moncloa el 28 d'abril i les eleccions municipals, autonòmiques i europees el 26 de maig.





L'objectiu del partit és portar Catalunya l'"esperit de Vistalegre", segons va explicar aquest dilluns el president de Vox, Santiago Abascal, en al·lusió al gran acte celebrat a Madrid l'octubre de l'any passat al qual van assistir 9.000 persones i que va suposar l'enlairament de la formació.





La data escollida és el dissabte 30 de març, segons han informat aquest dimarts des del partit, i serà el gran acte del partit abans de l'inici de la campanya per a les eleccions generals, que començarà oficialment el 11 d'abril.





Abascal es va enorgullir aquest dilluns d'haver triat Barcelona per a aquest acte de precampanya --"en la terra on alguns pensen que no tenim res a dir"-- i va assegurar no témer campanyes de boicot com les que estan patint en alguns dels seus actes en Catalunya.





Quan se celebri l'acte del Palau de Sant Jordi, Vox ja ha d'haver registrat davant la Junta Electoral les seues candidatures al Congrés i al Senat, el termini finalitza el dia 25 de març, i es coneixeran els caps de llista del partit per les principals ciutats espanyoles.





L'objectiu de la formació és presentar llista en totes les capitals de província i les grans ciutats espanyoles després de l'èxit aconseguit en les passades eleccions al Parlament d'Andalusia, en què va aconseguir fer-se amb dotze escons.