CatComú ha demanat a la diputada del seu grup al Parlament (CatECP) Elisenda Alamany que lliuri la seva acta de diputada i abandoni l'escó, després de transcendir la seva decisió d'abandonar el grup dels comuns que formalitzarà aquest dimecres.





En un comunicat, el partit liderat per Ada Colau ha lamentat "haver-se assabentat a través dels mitjans" de la decisió d'Elisenda Alamany pocs dies després de l'anunci d'una convocatòria electoral.





Alamany no ha aclarit si deixa la seva acta de diputada i, si no ho fa, el grup dels comuns perdrà un escó passant a tenir-ne set i ella serà diputada no adscrita.





"Després de mesos de treball conjunt, en què el grup parlamentari ha abordat totes les tasques de forma cohesionada i en què no s'ha produït cap votació discordant, des CatECP confiem que l'encara diputada serà coherent amb la seva decisió i abandonarà l'escó obtingut en representació d'un projecte col·lectiu", expressen els comuns.





Afegeixen que l'entrada d'un nou diputat que comparteixi els valors dels comuns els permetrà "seguir lluitant en defensa dels drets democràtics i per una Catalunya socialment més justa".





En concret, aquest diputat seria el coordinador de programa i membre de la Comissió Executiva del partit, Marc Parés, que ocuparia el seu lloc a l'hemicicle, ja que és el següent en la llista electoral que CatECP presentar a eleccions catalanes del 21 de desembre.