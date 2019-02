La companyia La Fura dels Baus presentarà el seu espectacle 'Manes' la nit del 3 de juliol al festival Cultura Inquieta de Getafe, ha informat avui l'organització de l'esdeveniment.





L'excentricitat i innovació de la companyia seran protagonistes de la jornada dedicada al Teatre i les Arts Escèniques d'un festival amb vocació de ser molt més que música.





"Sovint llegim de la mítica companyia catalana que la seva especial forma d'entendre el teatre trenca la quarta paret, però la veritat és que, molt més enllà d'això, la seva proposta va dinamitar des del seu naixement qualsevol límit que hagi servit tradicionalment per definir l'art dramàtic. Aquesta essència tan pròpia i única que va portar a La Fura dels Baus a ser pionera en reconceptualitzar l'espai i el públic, a més de la seva concepció de l'autoria com una experiència de creació col·lectiva, segueix sent avui dia el motiu que la companyia mantingui prestigi internacional", han afirmat.





Com és habitual en els espectacles de la companyia catalana, 'Manes', la peça que presentaran a Cultura Inquieta, no atén a una línia argumental i, per tant, es fa impossible contestar la clàssica pregunta ¿i de què va?'. 'Manes' parteix del concepte de diversitat cultural per elaborar les diferents parts de l'espectacle, que vol transmetre els nexes comuns a tota la humanitat: naixement, mort, sexe i menjar.





"Amb la incorporació de La Fura dels Baus aL cartell del nostre festival, assumim el compromís de mantenir viu el que ha estat un dels principals impulsos del certamen al llarg d'una dècada, l'ambició de construir al sud de Madrid un esdeveniment multidisciplinari en què l'art i la cultura es puguin gaudir en les seves múltiples expressions", han indicat els promotors del festival.