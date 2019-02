El FC Barcelona s'encalla davant el Lió

El FC Barcelona ha empatat aquest dimarts 19 de febrer davant l'Olympique de Lió (0-0) al Groupama Stadium, en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, en un partit obert amb opcions per a tots dos equips, però més per a un Barça que no va afinar i haurà de guanyar al Camp Nou amb l'amenaça que els francesos, que recuperaran a Fekir, marquin.





Va ser un partit bonic i intens ple d'ocasions tot i que el resultat no es mogués. El Lió va estrènyer en certs moments i Marc-André Ter Stegen va tornar a salvar un gol rival, però el Barça va tenir més ocasions, va fer lluir-se a Lopes però ni Leo Messi ni Luis Suárez, que segueix infaust en 'Champions' lluny de Barcelona, van encertar .





Queda tot obert per a la tornada, on el Barça tornarà a apel·lar al Camp Nou per passar a quarts, i seguir amb la seva bona ratxa en uns vuitens on només un cop ha estat eliminat. Però el Lió, tot i continuar sense guanyar el Barça, surt reforçat ja que va evitar el gol blaugrana i ara seran ells els que, si marquen al Camp Nou, obligaran a guanyar als d'Ernesto Valverde.





FOTO: Europa Press





El tècnic blaugrana, per cert, va treure a Ousmane Dembélé del camp per donar entrada a Philippe Coutinho, que va tenir una única ocasió a les botes. Per contra, el gal va ser una espurna constant a la banda, amb diverses ocasions creades i culminades, encara que sense encert. El que tampoc van tenir Messi i, sobretot, Luis Suárez.





Finalment va ser Sergi Roberto qui va entrar al centre del camp en lloc de l'absent Arthur, i després de veure una groga va deixar el seu lloc a un Arturo Vidal que no va poder aportar arribada des de la segona línia. El partit va acabar amb el Lió aculat enrere, el Barça pressionant però sense joc vertical. Passades horitzontals i massa paciència per trobar el forat impossible.





No obstant, el Lió va començar pressionant a dalt i Terrier, titular a l'extrem esquerrà, va posar en dificultats Ter Stegen al minut 9, obligant el porter a tocar una pilota el just perquè donés al travesser i no fos gol. Prèviament ja havia desviat a córner un xut de la jove perla Aouar.





Van notar els gals l'absència del sancionat Nabil Fekir, el seu capità i referència, home orquestra i home gol. Tot i així, Memphis Depay va ser un malson amb la seva mobilitat i va tenir alguna que una altra acció, però el Lió va destacar més per la seva bona defensa zonal. Van tenir ocasions, sí, però van anar de menys a més ja que el Barça, amb el temps, es va fer amb el control de la pilota i del partit.





Quan el Barça es va anar amunt va tenir ocasions, cap al final del partit, i encara que no fossin tan clares van convertir a Lopes en el millor home del partit per als de Bruno Genesio. Sense el meta lusità, el Barça aniria al Camp Nou amb avantatge, segurament, però ara hauran de guanyar o empatar a zero i anar a pròrroga. Això sí, almenys no hauran de remuntar un resultat contrari.