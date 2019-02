Sánchez etziba a Rivera que s'ha posat la jaqueta de la ultradreta

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha eludit respondre aquest dimecres al Ple del Congrés a la pregunta del líder de Ciutadans, Albert Rivera, si després de les pròximes eleccions generals, estarà disposat a negociar amb els independentistes i a indultar els que siguin condemnats per la Justícia.









A la sessió de control al Govern central, Rivera ha demanat a Sánchez que expliqui si està disposat a negociar amb els partits independentistes en una taula al marge de les institucions "amb un mediador i amb 21 punts inacceptables per a la democràcia espanyola", els que li va plantejar el president de la Generalitat, Quim Torra, al desembre.





Així mateix, li ha exhortat a comprometre's davant la Cambra al fet que "mai indultarà" els líders separatistes que siguin condemnats pels tribunals en relació amb el procés sobiranista, als quals ha qualificat de "colpistes", per "un pacte entre amics i socis polítics".





El cap de l'Executiu, que no ha contestat les preguntes de Rivera, ha aprofitat per retreure-li que s'hagi establert un "cordó sanitari" per no pactar amb el PSOE després dels comicis generals del 28 d'abril i l'ha acusat de canviar "la jaqueta de suposat liberal" per la de la "ultradreta".





PP





El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciat aquest dimecres "el dany a Espanya" que ha fet el Govern "bonic" del PSOE durant els seus vuit mesos de mandat en "intentar vendre la nació" als independentistes o "punxar" l'economia espanyola. El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, l'ha acusat de basar el seu projecte polític en l'"insult i la mentida".









"Té la llengua llarga de l'insult i les potes molt curtes de la mentida", ha etzibat Sánchez a Casado en una dura picabaralla en la penúltima sessió de control al Ple del Congrés abans que es dissolguin les cambres per les eleccions generals del 28 d'abril.





Sánchez ha realitzat un "balanç raonable i positiu" del seu Govern perquè "s'ha creat ocupació", han fet polítiques socials "després de set anys d'injustícia social" i han "consolidat els comptes complint amb els objectius de dèficit" establerts per Brussel·les .





Ha admès que li hauria agradat aprovar uns pressupostos "socials", cosa que, segons ha dit, serà el primer que farà si compta amb majoria a la Cambra després de les eleccions.





El cap de l'Executiu ha recalcat a més que després de la moció de censura va posar en peu un Govern que "no estava tan pendent de defensar-se davant els tribunals pels casos de corrupció sinó de defensar l'interès general dels espanyols".





No obstant això, Casado ha assenyalat que aquest balanç es resumeix en una frase: "ningú va fer tant mal a Espanya mai en tan poc temps" i ha recalcat que Sánchez ha "intentat vendre la nació als que volen destruir-la".





"Com li hem enxampat, al final ha hagut de convocar eleccions davant la indignació majoritària de tots els espanyols", ha proclamat, per criticar que el president del Govern central no hagi tancat la porta a "pactar amb els independentistes" de nou.





És més, ha dit que Sánchez "hagués acceptat l'autodeterminació" que li va demanar el president de la Generalitat, Quim Torra, en la reunió del Palau de Pedralbes el passat mes de desembre si el PP "no ho hagués denunciat".





Casado ha acusat també Sánchez de "punxar l'economia", de governar "a cops de decret" i ara voler "tombar" la reforma laboral a la Diputació Permanent del Congrés. De la mateixa manera, ha subratllat que aquest any han arribat a Espanya "més immigrants en pastera que en els últims vuit anys sumats" per l'"efecte demagògic anomenada" del PSOE i l'ha acusat de "malmetre" l'acord sobre Gibraltar i visitar a un "dictador a Cuba i no fent res" contra Nicolás Maduro.





LLIBRE





"El seu Govern bonic ha acabat sent un Govern de dos ministres cessats i de cinc ministres embolicats en escàndols", ha exclamat, per treure a la llum la "fira de les vanitats" que recull en el seu llibre 'Manual de resistencia' (Península), que es presenta aquesta setmana.





En aquest punt, ha afirmat que atès que en la seva obra reconeix que la seva primera decisió va ser canviar el matalàs de Moncloa, ha recomanat a Sánchez anar prenent "l'última": "Empaqueti el matalàs perquè el traurà de Moncloa d'aquí a dos mesos perquè anem a guanyar les eleccions per recuperar la dignitat d'Espanya".





En la rèplica, Sánchez ha criticat a Casat el "nivell" de la seva intervenció i l'ha acusat d'acudir a la Cambra amb el "insult i la mentida". Segons ha dit, el líder del PP es dedica a "faltar" perquè no té "ni raons ni arguments per fer oposició al Govern d'Espanya".





PP, CS I VOX





El president del Govern central ha assenyalat que a la "foto de la involució" de la plaça de Colón -amb els líders de PP, Cs i Vox- es va poder veure que no era una manifestació contra l'independentisme sinó contra el "Govern legítim d'Espanya que està sustentat pel PSOE ".





A més, Sánchez ha afirmat que Casado no s'està "oposant a l'independentisme" sinó que està "dibuixant una Espanya en què només hi caben els que pensen" com el PP mentre que el PSOE defensa "una Espanya en la qual caben tots". I ha conclòs assegurant que "tant de bo" el 28 d'abril "la mentida i la crispació surtin de la vida política" amb Pablo Casado "derrotat".