Celia Villalobos abandona la política: "Yo me quito aquí el escudo del PP"

La diputada del Partit Popular Celia Villalobos deixa la política. Així ho ha anunciat al programa Espejo Público aquest dimecres 20 de febrer al matí la històrica política del Partit Popular.





"Yo me quito aquí el escudo del PP y a partir de ahora soy Celia Villalobos" , ha dit al programa d'Antena 3.





Villalobos va donar suport a la candidatura de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en les primàries del PP, en les quals va ser finalment derrotada.









El fracàs de la Comissió del Pacte de Toledo -del que era presidenta- ha estat la raó per la qual ha decidit anar-se'n: "He perdido un Congreso, alguien tiene que ser la figura que ejemplifique la pérdida del Congreso y no me importa serlo yo".





Però també s'ha referit al fet que no s'entén amb el nou president del PP, Pablo Casado: "Siempre he defendido lo que he querido aunque a algún presidente no le gustase".