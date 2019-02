Renfe inaugura la linea Barcelona-Luxemburg per a mercaderies

Renfe Mercancías i VIIA, l’operador d’autopistes ferroviàries del grup SNCF, han inaugurat aquest 19 de febrer un nou trànsit internacional de semiremolcs entre la terminar barcelonina de Can Tunis, a través del túnel d’El Pertús, i la localitat de Bettembourg, a Luxemburg.





Aquest trànsit per autopistes ferroviàries es pioner a Espanya. De fet, la línia Barcelona-Bettembourg és la primera autopista ferroviària d’Espanya i també és el primer cop que els semiremolcs P400 es carreguen en trens amb origen a la península ibèrica.





El servei, que en una primera fase tindrà una freqüència de cinc trens setmanals d’anada i tornada entre Barcelona i Bettembourg, estarà operat per VIIA – Lorry Rail i Renfe Mercancías aportarà la tracció fins a Perpinyà amb locomotores 252, d’ample UIC i a partir de Perpinyà la tracció serà realitzada per la companyia francesa SNCF.





En una fase posterior, que s’iniciarà el proper mes d’abril, està previst que s’incorpori una nova freqüència al servei de manera que circulin sis trens d’anada i tornada a la setmana.









Cada tren té capacitat per transportar fins 1.500 tones en composicions mixtes, és a dir, vagons porta semiremolcs específics (el 70% del tren ) i vagons per a contenidors.





Aquest servei, obert a semiremolcs P400 permet economitzar al voltant d’una tona de CO2 contenidor per semiremolc per viatge, equivalent a un estalvi d’un any de 23.070 tones de CO2 gràcies a aquesta connexió. S’estima que al voltant de 22.090 camions siguin transferits de la carretera al tren.





Thierry Le Guilloux, president de VIIA ha declarat en relació amb aquest servei que es posa en marxa que "La inauguració de la nova línia entre Barcelona i Bettembourg, tres mesos després de la de Calais-Orbassano, subratlla la força de les autopistes ferroviàries a Europa. Això també és el reflex de moltes col•laboracions i en particular amb els socis espanyols amb l’objectiu comú d’augmentar la quota de transport multimodal en el transport de mercaderies”.





Le Guilloux ha lamentat que per les diferents legislacions i projectes la conexió no pot ser completament directe, per las diferències amb l'ample de via i la longitud dels trens de càrrega.





Reynald Nicolas, Director General de Lorry Rail, precisa que “aquest servei que es suma a la connexió existent entre Bettembourg i Le Boulou, permet reforçar significativament la presència de Lorry Rail en un dels eixos més importants que connecta el nord d’Europa amb Espanya”

Per Abelardo Carrillo, Director General de Renfe Mercancías, “aquest projecte, pioner en el transport de mercaderies per ferrocarril on a Espanya, és una iniciativa comercial innovadora de transport combinat entre la carretera i el ferrocarril i suposa la penetració al nostre país de les autopistes ferroviàries que existeixen a Europa alhora que un pas més a la estratègia de descarbonització del transport on estem implicats”.









Per Renfe Mercancías, aquest projecte, que suposa un pas més en la seva estratègia d’internacionalització, és una iniciativa comercial innovadora que a la pràctica implica la incorporació de les autopistes ferroviàries al nostre sistema de transport. El concepte d’autopista ferroviària consisteix en el transport de camions per tren. La unitat a transportar és el semiremolc, és a dir, sense el cap tractor i per tant sense conductor. El semiremolc serà recollit a la terminal d’arribada per un nou cap tractor fent que les llargues distàncies siguin cobertes pel tren, i els últims quilòmetres per la carretera.





Per VIIA – Lorry Rail, l’explotació de la línia reflecteix el resultat de moltes col•laboracions. A Barcelona compta amb el recolzament de les instal•lacions de la terminal multimodal de Can Tunis, operada pel grup Alonso. A Bettembourg es comptarà amb la terminal operada per CFL, soci per a altres línies de les autopistes ferroviàries del grup.





El Grupo SNCF ha confiat a VIIA la tasca de desenvolupar autopistes ferroviàries a Europa. Al 2018, van transportar 106.615 unitats i es va evitar l’emissió a l’atmosfera de 80.000 tones de CO2.